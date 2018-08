Clint Dempsey tire sa révérence

62

Une raison de plus de ne pas regarder la MLS.Après 15 ans de carrière, Clint Dempsey range définitivement ses godasses. Son club des Seattle Sounders a annoncé la retraite de son attaquant star de 35 ans dans la soirée de mercredi. L’ancien joueur de Fulham (60 pions entre 2006 et 2012) raccroche après une demi-saison ponctuée par une flopée de blessures.L’Amérique perd dans le même temps sonà tout faire. Capable autant d’égaler le meilleur nombre de pions dans l’histoire de la Team USA (57 à égalité avec Landon Donovan) que de planter l’un des buts les plus rapides de l’histoire du mondial face au Ghana en 2010.À Timothy Weah de faire encore plus fort.