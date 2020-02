Clermont s'offre Lorient, Guingamp enchaîne à Nancy

1

Lorient (4-2-3-1) : Nardi - Hergault, J. Laporte, T. Fontaine, Le Goff - Lemoine (c), Abergel - Lauriente (Cabot, 82e), S. Marveaux (Le Fée, 77e), Wissa - Kitala (Hamel, 64e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

Clermont (4-2-3-1) : Dupé - Zedadka, F. Ogier, N'Simba - Magnin, J. Iglesias - Donisa (M. González, 75e), Berthomier (Abdul Samed, 86e), Allevinah - Grbić. Entraîneur : Pascal Gastien.

Nancy (4-2-3-1) : Valette - Néry, El Kaoutari, H. Lybohy, Muratori (c) - Akichi (Serge, 71e), Rocha-Santos (Dona Ndoh, 78e) - M. Dembélé (Barka, 8e), Bassi, D. Bertrand - M. Gueye. Entraîneur : Jean-Louis Garcia.

Guingamp (4-3-3) : Caillard - Mellot, Sorbon, S. Niakaté, Palun - M'Changama, Phiri, E. Ba (Carnot, 59e) - Rodelin, A. Gomis, B. Pelé (Ngbakoto, 84e). Entraîneur : Sylvain Didot.

Est-ce déjà l'heure de la traditionnelle perte de vitesse lorientaise ? L'actuel leader de Ligue 2, défait à Guingamp lors de la 24journée (2-1), a remis ça, cette fois à domicile, contre l'outsider clermontois, qui pointe à la quatrième place. Lens pourrait tout simplement recoller à un point de la première place en cas de victoire à Châteauroux, lundi. Et tout ça à cause d'une minute maudite au Moustoir : Fabien Lemoine, qui allait céder sa place à Enzo Le Fée, a mangé une deuxième biscotte un peu bête à un peu plus d'un quart d'heure du terme, pour rendre son brassard, aller se doucher et laisser les Merlus terminer à dix. Et sur le coup franc, botté par Adrien Grbić, l'entrant Mario González, 30 secondes après avoir fait son apparition sur le pré, a été à l'affût sur l'erreur de Paul Nardi (0-1, 76). Les hommes de Christophe Pélissier n'ont jamais réussi à revenir sous la pluie morbihanaise, malgré les entrées de Pierre-Yves Hamel et Jimmy Cabot.La régularité n'est pas ce qui caractérise le mieux la saison du relégué guingampais. Mais, en l'espace d'une semaine, les ouailles de Sylvain Didot viennent de montrer qu'ils en avaient sous le capot. Après avoir fait tomber le leader lorientais il y a sept jours, les Costarmoricains ont arraché un succès à l'extérieur, face à une équipe nancéienne qui n'était pas loin dans le rétro, et reste accrochés à la sixième place avec le HAC et Valenciennes. Il a fallu attendre la dernière demi-heure pour voir du grabuge à Marcel-Picot, deux jours après Épinal-Sainté . Plus précisément une frappe manquée de Youssouf M'Changama atterrissant sur Ronny Rodelin, pour clouer le bec aux locaux contre le cours du jeu. L'énorme occasion nancéienne sur corner (68) puis le gros loupé de Yannick Gomis (78) n'ont rien changé.