Clermont scalpe l'OM

Asphyxié dans le jeu, Clermont a profité à merveille des rares opportunités qui se sont présentées pour punir un OM en grand manque de réalisme. Maîtres du ballon, les Phocéens ont longtemps peiné à se créer des occasions, avant de buter sur un très bon Djoco dans les buts auvergnats. Clermont s'éloigne de la zone rouge, pendant que l'OM aperçoit de nouveau Nice dans son rétro.

4

Une bouffée d'oxygène nommée Bayo

Allevinah, première

Olympique de Marseille (4-3-3) : Pau López - Lirola (Luis Henrique, 81e), Ćaleta-Car, Saliba, Kolašinac (Dieng, 63e) - Guendouzi, Rongier, Gerson (Luan Peres, 89e) - Payet, Milik, Ünder. Entraîneur : Jorge Sampaoli.



Clermont (4-3-3) : Djoco - Zedadka, Hountondji, Seidu, N'Simba - Abdul Samed (Berthomier, 81e), Gastien, Magnin - Da Cunha (Allevinah, 69e), Bayo (Kyei, 85e), Rashani (Khaoui, 81e). Entraîneur : Pascal Gastien.

Promu en début de saison, l'armada clermontoise découvrait ce dimanche soir le Vélodrome, ses virages qui ne s'arrêtent jamais de pousser et ses locataires dauphins du PSG. Résultat ? Beaucoup de souffrance dans le jeu certes, mais une rigueur tactique et une abnégation qui ont permis ont aux ouailles de Pascal Gastien de réaliser un gros coup. Surpris d'entrée par un très joli but de Mohamed Bayo et punis par Jim Allevinah en fin de partie, les Olympiens voient Nice recoller à leurs basques dans la course à la deuxième place de la Ligue 1.Déjà en apnée après à peine un quart d'heure, Clermont profite de la défense très haute des Olympiens pour jouer un contre à la perfection avec un déboulé de Zedadka dans son couloir suivi d'une superbe conclusion de Bayo en pleine course: le cuir ne quittera plus le camp auvergnat ou presque, dans ce premier acte. Maîtres du jeu, Guendouzifont tourner, tourner et encore tourner, mais le premier décalage se fait désespérément attendre face aux rouages parfaitement huilés de la défense clermontoise.Le voilà enfin sur cette petite aile de pigeon de Lirola qui s'engouffre côté droit, sollicite le une-deux avec Payet pour servir Ünder, finalement contré par Zedadka (30). Le Vélodrome rugit enfin, et Gerson tente de faire sortir quelque peu ce bloc impossible à fissurer en tentant sa chance de loin (34). Et quand les défenseurs visiteurs sont pris sur un crochet de Dimitri Payet, c'est Djoco qui prend la relève d'une horizontale parfaite pour détourner la frappe de l'international tricolore (39).Quinze minutes pour souffler et on y retourne : l'OM continue de tourner en rond et Clermont de se projeter à chaque – rare – occasion. Comme sur sur cette action conclue par une frappe au-dessus de Zedadka en angle fermé (52). Oui mais voilà, Marseille accélère peu à peu et commence à créer quelques brèches dans le mur noir et rose. Rongier sollicite une nouvelle fois un Djoco impérial (56), avant qu'Ünder ne bute sur le dernier rempart auvergnat (57). L'entrée de Bamba Dieng – et l'inévitable changement de système de la part de Sampaoli – offre davantage de profondeur aux Marseillais, qui profitent des courses du tout frais champion d'Afrique.Dans ses buts, Djoco n'a pas du tout l'intention de se laisser impressionner et multiplie les interventions, alors que Rongier s'essaie lui à une volée qui frôle le poteau (75). Plier sans rompre : voilà pour led'Alidu Seidu et ses potes, qui plient l'affaire sur corner avec un coup de boule d'Allevinah, pour son tout premier but dans l'élite. Certains supporters marseillais quittent déjà le stade, sans voir l'énorme intervention de Lopez devant Khaoui pour éviter une addition plus corsée (90). En un mois, Clermont a tapé Rennes, Nice et Marseille : il y a pire comme remontant dans une course effrénée au maintien.