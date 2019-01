Clermont s'invite sur le podium, Auxerre régale encore

Clermont qui s'impose à Metz et grimpe à la troisième place du classement de façon provisoire, l'AJ Auxerre qui cartonne avec une série de trois victoires consécutives pour onze buts marqués et zéro encaissé, le Gazélec qui va chercher trois points précieux à Lorient dans la quête du maintien... Clairement, cette soirée de Ligue 2 n'était pas comme les autres.

Les résultats de la 21ème journée de Ligue 2

Le vrai héros : Franck Honorat

Le vrai zéro : Sidy Sarr

Le chiffre : 10

L'image de la soirée : Fuchs, c'est le 100

Oh, le vilian geste !

Sujet, verbe, compliment

Si cette soirée était une pizza : La trois fromages

Une ouverture parfaite de Jonathan Iglesias , une course acharnée, une belle conduite de balle et une frappe en bout de course pour aller battre Alexandre Oukidja . Voilà la recette de Clermont pour aller chercher une très belle victoire sur la pelouse du leader messin, grâce à son ailier prêté par l' AS Saint-Etienne . Bandeau sur la tête pour témoigner sa détermination à rester sur le terrain malgré sa blessure à la tête, le garçon permet à son équipe de monter provisoirement sur le podium de Ligue 2. Non, les Auvergnats ne sont pas avares, surtout en matière d'efforts.Le ridicule ne tue pas, et heureusement pour le défenseur du FC Lorient . Alors que son équipe possède un coup franc intéressant à l'entrée de la surface, le voilà qui échange des politesses avec les joueurs du Gazélec chauffés à blanc. Mauvaise idée : le Sénégalais s'énerve et adresse une claque à Dominique Guidi , ce qui engendre un début de bagarre générale. Le corps arbitral ne se laisse pas dépasser par les événements et expulse logiquement l'auteur du premier coup en trop. Et voilà comment empêcher les Merlus de revenir dans le match et de subir la cinquième défaite de sa saison en championnat. Vraiment pas malin.Comme le nombre d'années qui séparaient le dernier but de Julien Féret en Ligue 2 sous le maillot de l' AS Nancy-Lorraine avec sa toute dernière réalisation dans l'antichambre de l'élite national. À la réception d'un corner icaunais frappé par Daniel Mancini , le milieu de terrain de l' AJA envoie une tête imparable depuis les six mètres et ouvre le score contre Orléans juste avant la pause. Le stade de l'Abbé-Deschamps vient d'assister au retour en force d'un maestro, et c'est déjà beaucoup.100 matchs en Ligue 2, c'est une statistique qui n'est pas donné à tout le monde. Et ce soir, l'international camerounais Jeando Fuchs vient de franchir la barre symbolique de la centaine. Quoi de mieux que de faire une pierre deux coups au stade Bonal, puisqu'en plus de cette célébration, Fuchs s'est aussi vu attribuer le trophée de joueur du mois de décembre. Un joli cadeau de Noël en retard.C'était la demi-heure de jeu au stade du Moustoir, le Gazélec Ajaccio menait au score et il n'y avait aucune raison de s'énerver. Mais pour Osseynou Ba, maîtriser son engagement était visiblement trop compliqué. Résultat : un tacle les deux pieds décollés pour imposer sa force dans un duel avec Jimmy Cabot . Sans maîtrise, la puissance n'est rien et l'arbitre siffle une faute cumulée à un carton rouge direct. C'est moche, et ça fait grincer les dents du Gaz, victime de sa huitième expulsion de la saison. Oui, ça fait beaucoup.» Interrogé après la rencontre, Yoann Touzghar avait la mine des petits jours pour parler de la prestation troyenne à Béziers (0-0). Il faut dire que sans un penalty tiré sur le poteau par Denkey en toute fin de partie, l'ESTAC aurait été le premier club à subir une défaire sur le terrain de Béziers dans la saison 2018/2019 de Ligue 2. Mieux vaut prévenir que guérir, en somme.Des succès de Clermont en blanc et bleu, Ajaccio en tout foncé et Auxerre en blanc traditionnel. Que le fromage soit sec ou moelleux à la base, il y a toujours de la place pour faire fondre le bazar sur une pâte bien épaisse. Et tant pis pour les amateurs de viandes fraîches comme Metz ou Lorient , plutôt habitués à la victoire.