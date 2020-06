Clermont : quand foot et rugby forment ensemble leurs jeunes

Les pensionnaires du centre de formation du Clermont Foot partagent leur quotidien avec les jeunes de l’ASM rugby : c’est le premier centre de formation partagé de France, et même d’Europe. Les deux clubs unissent leur force depuis 2017 à Clermont-Ferrand pour former les talents de demain. Un mélange de cultures qui fonctionne.



Mutualisation des infrastructures

« C’est extraordinaire »

« Ça nous arrive de taquiner un peu »

Un modèle pour d’autres clubs ?

Les mots de Jérôme Champagne, conseiller du président suisse du Clermont Foot Ahmet Schaefer et ancien secrétaire général adjoint de la FIFA, sonnent juste quand on jette un œil à la formation du CF63. Un bâtiment sorti de terre en 2017 pour accueillir les jeunes footballeurs clermontois des U17 au National 3... et les jeunes rugbymen de l’ASM rugby. Ce qui en fait le tout premier centre de formation partagé en France. Ici, les logos des deux clubs s’affichent côte à côte au-dessus de la porte d’entrée, et une devise :. Salle de musculation, espace balnéo ou encore salles de vie, la centaine de joueurs partage son quotidien dans les mêmes locaux d’entraînement.Cette mutualisation des infrastructures, mais aussi du staff médical, ne sert pas simplement à prendre des cafés le lundi matin entre coachs du foot et du rugby. La première motivation était financière. Ni le Clermont Foot, qui a obtenu l’agrégation par la fédération de son centre avec ce complexe partagé, ni leurs homologues de l’ASM n’avaient vraiment les moyens de se doter d’un écrin pareil., reconnaît Jérôme Champagne. Le CF63, alors dépourvu d’une véritable structure de formation, a saisi l’opportunité quand son ancien président, Claude Michy, a entendu que ses collègues de l’ovalie cherchaient à s’émanciper de leur structure omnisports, pour disposer de leur propre terrain de jeu., réagit de son côté Bertrand Rioux, responsable du centre de formation de l’ASM. Les deux clubs se sont mis d’accord et ont lancé la machine., explique Baptiste, au Clermont Foot depuis presque dix ans et qui a assisté à la création de ce centre de formation partagé.La recette est gagnante sur le plan économique, mais qu'en est-il sur le terrain ? Le mélange de ces deux sports différents, véhiculant une image et une culture parfois divergentes, fonctionne-t-il ?, reconnaît Bertrand Rioux.Un mariage réussi et une coopération bien huilée. À l’issue de la première année d’existence du centre, trois joueurs ont signé avec l’équipe professionnelle du Clermont Foot : Lorenzo Rajot, Pierre Patron et Anthony Civet."ghetto", explique Jérôme Champagne., poursuit le conseiller helvète au sujet de l’impact de cet innovant concept. Eric Pégorer, arrivé il y a un an pour diriger la formation du Clermont Foot, admirequi anime les espoirs rugbymen., poursuit le coach des U19 nationaux.Pour l’éducateur, l’impact desur ses joueurs est indéniable., confirme Bertrand Rioux, côté ASM. Pour Yohan, jeune 3ligne des Jaune et Bleu, c’est une vraie richesse de pouvoir échanger avec un autre sport.S’il paraît difficile d’avoir des échanges purement techniques entre les deux sports, le rugby pourrait aussi inspirer le football d’une manière plus inattendue., analyse Eric Pégorer. Mais le centre de formation bute encore sur des problèmes de moyens.Le club ambitionne d’intégrer plus de jeunes issus de la formation dans l’effectif professionnel. Un impératif pour un club de Ligue 2, très proche de monter dans l’élite depuis plusieurs années. On ose même une comparaison avec... le Barça., lance la voix grave de Jérôme Champagne depuis son bureau en Suisse. Il est vrai que le coach du Clermont Foot, Pascal Gastien, élu meilleur entraîneur de Ligue 2 en 2019, s’est fait remarquer pour la qualité de jeu qu’il met en place depuis plusieurs années à Clermont. De là à copier lesépoque Xavi, Inestia ou Busquets ?La salle de musculation, dont la vue donne sur les terrains d’entraînement, symbolise parfaitement le lieu., explique Maximilien Ferret, préparateur athlétique des jeunes du CF63. Mais footballeurs et rugbymen se retrouvent ensemble, partagent et échangent quelques saillies de temps en temps., confirme le polyvalent Oliver, 17 ans, au centre du Clermont Foot depuis un an.Difficile pour les footballeurs de se mesurer à des grands gaillards qui enchaînent les séances de musculation., explique par exemple Baptiste., confesse presque gêné Yohan., renchérit Baptiste. Trêve de plaisanteries, la rigueur et l’intensité que mettent les rugbymen à l’entraînement a très vite été remarquée., observe Maximilien. Quant aux staffs, eux aussi échangent., relate le préparateur physique.Tous ces moments de vie et d’entraînement créent du lien entre les jeunes espoirs auvergnats., confirme Florian, jeune défenseur central., raconte Yohan. Si la plupart des rugbymen est calée niveau football, la réciproque était moins évidente., relève Oliver, qui, comme son coéquipier Karim, ne suivait pas vraiment le ballon ovale., selon Florian., projette même Karim. Le développement de structures de formation partagées serait également complètement souhaitable pour Eric Pégorer. Pour les synergies économiques, humaines, culturelles et aussi pour... l’environnement :En avance sur leur temps ?