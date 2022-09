Clermont punit un Toulouse trop inefficace

Clermont (3-4-3) : Diaw - Seidu, Caufriez, Wieteska - Borges, Gonalons (Magnin, 77e), Gastien, Bela (Mendy, 77e) - Dossou (Rashani, 88e), Kyei (Andric, 72e), Allevinah (Cham, 72e). Entraîneur : Pascal Gastien.



Toulouse FC (4-3-3) : Dupé - Desler, Rouault, Nicolaisen, Sylla (Zanden, 74e) - Spierings, Dejaegere (Chaïbi, 59e), Van den Boomen - Ratão (Onaiwu, 45e), Dallinga (Birmancevic, 60e), Aboukhlal. Entraîneur : Philippe Montanier

C'est la chenille qui redémarre.Après deux défaites en déplacement, Clermont a retrouvé avec joie son antre de Gabriel-Montpied en prenant trois points contre Toulouse (2-0). Les Violets ont pourtant touché deux fois la barre, par Thijs Dallinga au bout de 45 secondes de jeu (1) et par Branco van den Boomen sur coup franc (90+8). Stijn Spierings (3), Branco van den Boomen (15) et Mikkel Desler (18) ont maintenu la pression sur la cage auvergnate en début de partie, mais sans trouver le cadre. En fin de première période, il a aussi fallu un sauvetage devant Zakaria Aboukhlal pour empêcher le Téf de prendre les devants (40+3).Du côté du CF63, la frappe de Grejohn Kyei, qui a profité d'une relance de Mory Diaw, est venue lécher le poteau (9). La délivrance est arrivée au retour des vestiaires du pied de Maxime Gonalons. Presque six ans après son dernier but en Ligue 1, l'ancien de l'OL a surgi sur corner pour mettre Clermont en pole. Vigilant, Maxime Dupé a bien bouché l'angle de son premier poteau, évitant ainsi le 2-0 (82). Son homologue Diaw lui répondu en enlevant le coup franc de Van den Boomen de la lucarne (86), et Muhammed Cham a eu le dernier mot en terminant un joli mouvement collectif. Pas assez réaliste, Toulouse enchaîne un troisième revers et se retrouve désormais à égalité avec le premier relégable. Clermont grimpe de son côté au huitième rang grâce à ce troisième succès en six journées.C'est ce qu'on appelle repartir du bon Montpied.