Clermont nouveau leader, Chambly dauphin surprise

Avec cinq buts marqués à la mi-temps seulement sur les huit terrains, la deuxième journée de Ligue 2 a mis du temps à se lancer. Heureusement, certains se sont réveillés en deuxième période. Comme le nouveau leader Clermont, vainqueur à Troyes, ou Ajaccio, tombeur de Grenoble. Chambly (1-0 à Orléans) et Rodez (0-0 à Châteauroux), eux, continuent leur bon début de saison alors qu'Auxerre et Furlan se lancent (2-0 contre Le Mans).

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Première lanterne rouge de la saison en Ligue 2, le Paris FC est-il à l'orée d'un exercice cauchemardesque ? Non, répond le défenseur central Bamba avant la demi-heure de jeu en ouvrant le score sur corner. Sochaux tente de rétorquer, mais ne trouve que la barre transversale parisienne sur coup-franc. Jusqu'à la 68minute, et la reprise gagnante du traitre et ancien du PCF Ourega sur un centre de Livolant. Seize frappes, que les Lionceaux attendaient ça., comme le nombre d'années portées par un Bamba auteur de sa première réalisation en professionnel.Ouf ! Il a failli se faire attendre, celui-là ! Dans une rencontre très longtemps serrée et sans but, Merdji sort de sa boite à un quart d'heure du terme et plante carrément un doublé express. Auxerre le remercie, Le Mans est cuit. C'est fini, tout le monde est parti., comme le nombre de minutes qu'il a fallu à l'homme du match pour faire définitivement basculer la confrontation.Quinzième minute pile poil, au stade de l'Aube. Profitant du bon boulot de Barthelmé, Touzghar trompe Dupé et marque (enfin !) le premier but de cette soirée Ligue 2. Sauf que cela ne suffit pas pour choper les trois points, vu que Gomis égalise dès le retour des vestiaires. Un premier caramel avec Clermont qui lui coûte cher, puisqu'il se blesse sur l'action et sort pour Allevinah. Reste qu'Ogier lui redonne le sourire, en faisant passer son équipe devant sur la fin grâce à une tête sur corner. Oui, les visiteurs sont premiers du championnat. Ça vous étonne ?, comme le nombre de saisons (sûrement réussies) de Gastien sur le banc de Clermont.Et une lucarne pour Jacob, une ! Sur le coup, Louiserre sent bien le déplacement en retrait de son partenaire et Gorgelin ne peut rien. La suite ? Fontaine balance un coup-franc dans le mur des Chamois, et l'inévitable Kadewere remet Le Havre à hauteur de son adversaire. Il faut le conserver dans l'effectif jusqu'à la fin du mercato, ce joueur-là., comme le nombre de buts sur lesquels Kadewere est impliqué lors de ses douze dernières rencontres de Ligue 2 (deux passes décisives, six réalisations).Quel pion ! À 25 mètres des cages nancéennes, le lob d'Hein fait mouche et donne l'avantage à Valenciennes. Pas de bol pour Nancy, qui manque d'ouvrir le score par Marchetti devant Prior peu avant. Heureusement pour les Lorrains, l'ex-Stéphanois Vagner colle un coup-franc au fond pour éviter la défaite. Même si l'ASNL flippera jusqu'au bout, encaissant uninvalidé pour une faute sur son portier. C'était proche, c'était chaud., comme le nombre de minutes qu'il a fallu à VA pour cadrer son premier tir dans l'exercice 2019-2020... et marquer son premier but.Un vendredi de malchance, pour Grenoble. D'abord, Nestor se pète en début de partie et doit laisser sa place à Vandenabeele. Ensuite, Djitté croît se montrer décisif mais c'est le poteau plutôt que les filets que le Sénégalais fait vibrer. Enfin, la défense d'Ajaccio demeure trop solide pour la percer et son attaque piège le club hôte grâce à un centre-tir d'El Idrissy. Circulez, il n'y a plus rien à voir., comme le nombre de minutes passées sur le terrain par Nestor.Ou comment une expulsion peut constituer le tournant du match. Alors que le score est toujours vierge entre Orléans et Chambly, Cambon commet une faute en tant que dernier défenseur et offre un bon coup-franc pour les visiteurs. Résultats : carton rouge, un ballon expédié sur la gauche de Vachoux par David et un deuxième succès en deux journées pour l'outsider. Une première pour un promu, depuis Créteil en 2013-2014. Et ce, malgré le deuxième carton jaune reçu par Dequaire en fin de rencontre., comme le premier coup-franc gagnant observé en Ligue 2 cru 2019-2020.Un peu plus, et les locaux croquaient Rodez dès la cinquième minute. Mais malgré sa bonne position aux vingt mètres, Alhadhur croise trop sa tentative et le cuir fuit le cadre. Bien dommage, car il n'y aura plus grand-chose à se mettre sous la dent par la suite. Et surtout pas des buts., comme Toto dirait.