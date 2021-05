Clermont fait capituler la forteresse du GF38

1

Grenoble (4-2-3-1): Maubleu - Abdallah, Nestor, Monfray, Gaspar (Abou Demba, 46e) - Pickel, Belmonte (Tapoko, 82e) - Ravet (Diallo, 67e), Benet (Michel, 67e), Semedo - Anani (Henen, 26e). Entraîneur: Philippe Hinschberger.



Clermont (4-2-3-1): Desmas - N'Simba, Ogier, Houtondji, Zedadka - Iglesias (Rajot, 42e), Gastien - Dossou (Gomis, 74e), Berthomier (Trichard, 86e), Allevinah (Tell, 75e) - Bayo. Entraîneur: Pascal Gastien.

Dauphin de Troyes en Ligue 2, Clermont rendait visite à Grenoble, quatrième et invaincu dans son Stade des Alpes en dix-sept matchs de championnat cette saison. Mais si cela pouvait ressembler à un choc sur le papier, cela s'est d'abord transformé en une liquéfaction du GF38 en première période.Très tôt dans la partie, les Auvergnats font parler leur pressing et la récupération haute de Mohamed Bayo entraîne une frappe du meilleur buteur de Ligue 2 qui s'envole au-dessus (4). Si Grenoble tente de réagir grâce à sa flèche Willy Semedo, les visiteurs sont les seuls à se créer de véritables opportunités. Jim Allevinah voit sa première tentative contrée (12), mais la deuxième est la bonne : lancé par Johan Gastien , l'ailier clermontois profite de sa vitesse pour aller battre Brice Maubleu. Probablement démobilisé suite à la blessure de son avant-centre Achille Anani, Grenoble ne répond plus. Jason Berthomier est proche de tromper Maubleu par deux fois (31, 34) et Bayo glisse face au but juste avant de conclure (32). Pas dans un grand soir, la gâchette du CF63 profite tout de même d'un penalty obtenu par Allevinah pour inscrire son vingtième but de la saison en deux tempsGrâce à la pause, les Isérois reviennent avec de meilleures intentions, davantage de sang froid et une stabilité défensive retrouvée. Si la première alerte est à mettre à l'actif de l'entrant Lorenzo Rajot (56), Grenoble se montre dangereux par l'intermédiaire d'un centre tir d'Aruna Abou Demba (68) et un coup franc d'Anthony Belmonte qui rase la barre transversale d'Arthur Desmas (72). Grenoble pousse pour réduire l'écart à l'image d'une tête de Florent Ogier qui flirte avec le but contre son camp (76) ou un nouveau coup franc de Mamadou Diallo (85). Volontaires, les locaux parviennent à relancer le suspense en fin de partie grâce à un penalty transformé en force par Semedo. Mais au coup de sifflet final, c'est bien Clermont qui empoche les trois points.Distancé pour la montée directe, le GF38 doit désormais assurer sa place en barrages. Pour les Clermontois, les voilà avec sept points d'avance sur Toulouse, qui compte tout de même deux matchs en retard à jouer.