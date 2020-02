Le Havre repris par Caen, Clermont et Troyes en profitent

Vainqueurs respectifs de Valenciennes (3-1) et Châteauroux (2-0) à domicile, Clermont et Troyes font la bonne opération de la soirée en haut de tableau. Rejoint dans les dernières minutes de la partie contre Caen (1-1), Le Havre lâche encore deux points dans la course à la montée. En bas de classement, Niort sort de la zone de relégation à la suite de sa victoire contre Orléans (2-0) cumulée à la défaite du Mans sur la pelouse de Sochaux (1-0).

Par Antoine Donnarieix

Devait-on s'attendre à un tel festival de buts, en première période ? À en croire la forme d'Hamza Sakhi et celle de l'AC Ajaccio, oui. Bénéficiaire d'une bévue ajacienne en première période, le milieu offensif franco-marocain ouvre le score. Mais les Acéistes répondent par Mounaïm El Idrissi, et les deux équipes se retrouvent à égalité. Sauf que l'AJA en veut, et Mickaël Le Bihan vient fusiller Benjamin Leroy à la suite d'un corner. Ajaccio rétorque à nouveau grâce à un but contre son camp d'Alexandre Coeff, sur un centre de Christian Bayala. Et devinez quoi ? Sakhi s'est dit que le dernier mot de cette première période folle était pour lui. Résultat : frappe enroulée dans la lucarne opposée. La deuxième période n'y fera rien, plus aucun but ne sera inscrit malgré la pression locale. Les 42 points synonymes de maintien acquis, Ajaccio se met à caler., comme le nombre de points récupérés par Auxerre sur les quatre dernières rencontres. Et si la machine AJA était lancée ?Il fallait en profiter, Clermont l'a fait. Avec l'absence notable de son gardien de but Jérôme Prior, Valenciennes devait laisser le jeune Nicolas Kocik garder la cage nordiste. Pour ses premières minutes en championnat, le portier constate l'excellente forme d'un Teddy Chevalier auteur de son douzième pion en 24 journées de Ligue 2. Mais voilà, Clermont n'est pas quatrième de Ligue 2 pour rien, et les Auvergnats le prouvent en deux minutes montre en main. Le temps pour Akim Zedadka d'égaliser, puis de contraindre Joffrey Cuffaut à un but contre son camp malheureux. Désireux de réagir, le VAFC trouve le poteau à la suite d'un tir d'Emmanuel Ntim. Mais sur un contre, Adrian Grbić sert parfaitement Yohann Magnin pour le but du K-O. Touché, coulé, gagné., comme le nombre de matchs consécutifs sans la moindre défaite pour Clermont, qui recolle à un point d'Ajaccio.C'était le match idéal pour se reprendre en main, et Troyes n'a pas laissé échapper cette belle opportunité. Après quatre défaites consécutives en championnat et malgré la blessure précoce de Florian Tardieu à la cheville droite, l'ESTAC s'est montrée à son avantage grâce à sa recrue sud-coréenne Suk Hyun-Jun, revenue à la maison troyenne après une année et demie peu concluante du côté de Reims. Dès les premiers hectomètres de la rencontre, le buteur profite de son jeu de tête pour ouvrir le score sur corner. Puis participe activement à la construction du deuxième but, grâce à une percée centrale ponctuée par une puissante frappe d'Ihsan Sacko dans les filets de la Berri. Incapable de revenir au score - à l'image de la suffisance d'Ilyas Chouaref devant Gauthier Gallon -, Châteauroux concède logiquement une deuxième défaite dans la semaine., comme la température de la soirée dans l'Aube.Ce n'est décidément pas la période la plus facile à vivre pour le HAC, cette saison. La raison ? Des décisions arbitrales régulièrement à l'encontre du club normand. Cette fois-ci, le but de Romain Basque est refusé pour un hors-jeu de position de Jamal Thiaré, écroulé au sol à la suite d'un choc aérien et en claire position de hors-jeu au moment de la frappe de son coéquipier. Faisait-il action de jeu ? C'est probablement ce que considère l'arbitre de la rencontre, après un moment de flottement. Dans ce derby normand, Yoël Armougom va finalement concéder un penalty sur Thiaré. Se faisant justice lui-même, le buteur havrais - en l'absence de Tino Kadewere - prend Rémy Riou à contre-pied. En deuxième période, les deux équipes terminent la rencontre à égalité numérique avec les exclusions successives de Steeve Yago et Ertuğrul Ersoy. Et à force de ne pas trouver le moyen d'inscrire le but qui tue, Le Havre concède une touche longue débouchant sur l'égalisation de Prince Oniangué. Terrible..., comme le numéro floqué dans le dos de Yago. C'est la troisième exclusion caennaise en 2020, plus que tout autre club de Ligue 2.Même en infériorité numérique, Sochaux n'est pas du genre à lâcher l'affaire. Contre une équipe mancelle prête à venir faire un coup à Bonal, les Doubistes trouvent l'ouverture par l'intermédiaire de l'indispensable Abdoulaye Sané, auteur de son neuvième but en 21 matchs de championnat grâce à une subtile déviation de la tête. En deuxième période, l'avant-centre aura même l'occasion de doubler la mise, mais sa frappe heurte le poteau manceau. Malgré un penalty obtenu par Fabien Ourega, Sochaux ne parvient pas à enfoncer le clou puisque Pierre Patron sort vainqueur de son duel face à Gaëtan Weissbeck. Pas grave : Sochaux prend quand même trois précieux points., comme la minute à laquelle Christophe Diedhiou s'est fait expulser dans la rencontre après une virulente intervention sur Yanis Merdji. C'est déjà le deuxième carton rouge de la saison en championnat, pour le Lionceau sénégalais.Et de quatre ! Sur coup de pied arrêté, Jérémy Ménez est un as depuis son arrivée dans le club de la capitale issu de l'antichambre de la Ligue 1. Après ses deux premiers buts pour le Paris FC inscrits dans la semaine, l'ancien joueur de l'AS Rome frappe un corner pour envoyer le ballon sur la tête d'Axel Bamba qui catapulte le cuir dans la cage camblysienne. En deuxième période, Chambly (qui évolue à Charléty, étant donné un accord signé entre les deux équipes pour offrir un toit au promu...) égalise grâce à un joli coup de casque de Lassana Doucouré. Mais un accrochage sur Jonathan Pitroipa va permettre à Ménez de redonner l'avantage à son équipe, via un penalty frappé d'un pied de maître. Une passe décisive, un but : on appelle cela une belle prestation individuelle., comme le numéro de l'homme du match. #JM7L'ASNL avait un objectif, à Rodez : remporter son premier match de championnat à l'extérieur, cette saison. Une tâche à laquelle les Nancéiens s'affairent rapidement, puisque Saliou Ciss reprend victorieusement un tir contré d'Amine Bassi pour mettre son équipe devant au tableau d'affichage. Malgré une volonté évidente, Rodez ne parvient pas à faire vibrer son public grâce à un but... jusqu'à ce que Pape Sané trouve la faille dans les dernières minutes, à la suite d'un ballon dans la boîte qui déstabilise Baptiste Valette. Mission manquée pour Nancy, qui patine encore et toujours dans le ventre mou du classement., comme le nombre de matchs nuls de l'ASNL cette saison en Ligue 2.C'était clairement le match de la peur, celui qu'il ne faut absolument pas perdre. Et à ce petit jeu-là, les deux équipes ont bien compris que la prise de risque n'était pas nécessaire dans l'immédiat. Dès lors, les deux équipes se regardent dans le blanc des yeux. Mais ne prennent pas de risque, malgré un but orléanais refusé pour une position de hors-jeu. En deuxième période, les Chamois vont sortir leurs cornes juste avant le dernier quart d'heure grâce à l'intenable Ibrahim Sissoko, déjà auteur de son treizième but de la saison. Dominateur et surtout armé de sang-froid, Niort double la mise grâce à un contre conclu par Valentin Jacob. Et voilà les Niortais qui pointent à la 17place, juste devant la zone de relégation., comme le nombre de défaites de l'US Orléans cette saison en Ligue 2. De quoi conserver son statut de bonnet d'âne.