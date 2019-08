Clermont et Lorient confirment, Le Mans déprime

Une première partie de soirée Ligue 2 encore désastreuse avec seulement trois buts marqués, puis du mouvement. Les deux leaders, Clermont et Lorient, ont su faire la différence contre Sochaux et à Orléans pour rester en tête alors que Le Mans a craqué en toute fin de match dans une partie marquée par des chants homophobes et trois cartons rouges.

Par Florian Cadu

Avant-dernier du championnat avec une seule unité au compteur, Châteauroux se doit de réagir pour ne pas déjà penser à une éventuelle descente en troisième division. Manque de pot pour le club de Jérôme Leroy, Cavalli lance Courtet pour l'ouverture du score dès le début de la partie. Et comme Ajaccio a également besoin de points, les Corses ne sont pas prêts de lâcher le morceau. Surtout qu'Alhadur prend un rouge pour un tacle par derrière, et laisse ses partenaires en infériorité numérique. À la dure, ouais., comme le nombre de réalisations inscrites par Courtet depuis le début de l'exercice 2019-2020. Ce qui fait du Corse le meilleur buteur du championnat, en compagnie de Grbić et Kadewere.Et bim, le coup franc envoyé directement dans la lucarne par Dias Gonçalves. On joue seulement la neuvième minute, quand le Nancéen enfonce encore un peu plus la lanterne rouge de Ligue 2 dans le bas du classement. Mais le caramel de l'attaquant n'est malheureusement pas le fait à retenir de ce duel, interrompu quelques instants par l'arbitre en raison... de chants homophobes, d'abord présents en première période puis répétés en seconde. Interloqué par les faits, Valette préfère faucher Moussiti-Oko pour se faire expulser et apprécier le silence du vestiaire. Quelques secondes plus tard, El Kaoutari touche la sphère de la main dans sa propre surface et offre le penalty de l'égalisation à Créhin. Pour ne rien arranger, Seka rejoint son portier à la douche pour un coup de coude volontaire. Jaloux, Boissier va également chercher son carton en provoquant du même coup un penalty transformé par Dias Gonçalves juste avant le coup de sifflet final. Une soirée définitivement violente., comme le nombre de rouges. Et même quatre, en comptabilisant celui adressé à certains spectateurs visiblement pas très intelligents.C'est dedans... non, ça tape le poteau ! Louiserre peut être dégouté, lui qui a failli transformer la belle action collective niortaise en célébration de joie partagée au bout d'une vingtaine de minutes de jeu. Le résultat final sera donc de 0-0, synonyme de match nul peu emballant. Voilà ce que tout le monde pense, lorsque Sissoko surgit de nulle part pour dépuceler le tableau d'affichage en faveur des Chamois. Dur, pour les Parisiens.. Pas la peine de faire un dessin.Touzghar a bien cru la faire basculer, cette partie. Sauf que le corps arbitral ne l'entend pas de cette oreille, et n'homologue pas le tremblement de filet entendu après un coup franc troyen en raison d'un hors-jeu. Du coup, c'est Kouyaté qui enfile le costume du héros en envoyant un coup de casque décisif sur corner. Un défenseur qui accapare les honneurs, ce n'est pas plus mal... Mais ce n'est pas suffisant, Odan égalisant sur la fin grâce à une jolie frappe. C'est dodans., comme le nombre de minutes qu'il restait à tenir dans le temps réglementaire pour que Troyes quitte Grenoble avec la victoire.Comment ça, il y avait un match au Stade Michel-d'Ornano ? Ah oui, Pontdemé s'est effectivement signalé avec une parade surprenante sur un centre-tir d'Avounou dans le temps additionnel. Sinon.... Impossible de juger, il faut l'avouer.Lorient parviendra-t-il à garder ses fesses sur le confortable fauteuil de leader, quitte à le partager avec Clermont ? La réponse est longue à s'écrire, mais le «» se dessine après l'heure de jeu quand Cabot bat Prévot à l'entrée de la surface. Un Prévot qui empêche ensuite le break, devant Lemoine. Reste que 1-0, c'est largement suffisant pour les Bretons., comme la position au classement de Sochaux qui sait d'ores et déjà qu'il va devoir muscler ses abdos pour éviter le ventre mou.C'est comme si rien n'avait changé, à Clermont. Toujours aussi séduisante et performante, l'équipe de Gastien reprend les mêmes principes offensifs qui font sa force depuis quelques saisons malgré les nombreux mouvements dus au mercato estival. Cette fois, c'est Orléans qui se fait bouffer avant la demi-heure de jeu : aux 25 mètres, Grbić envoie une praline dont la trajectoire trompe Vachoux. 1-0, le dauphin double le leader lorientais pour s'installer en tête. Pas longtemps, puisque les Bretons finissent par faire la différence et revenir à hauteur. Sale Cabot., comme le nombre de réalisations inscrites par Grbić depuis le début de l'exercice 2019-2020. Ce qui fait du Clermontois le meilleur buteur du championnat, en compagnie de Courtet et Kadewere.Guillaume n'a pas (encore) le niveau pour évoluer dans l'élite ? Peut-être, mais l'ancien Lillois fait le taf ce vendredi soir pour faire gagner Valenciennes. À peine l'entracte achevé, celui qui est prêté par Angers profite d'un centre de Brassier pour mettre sa bande sur les bons rails. Le wagon continuera d'ailleurs tranquillement son chemin, jusqu'à la destination du succès. En dépit d'une barre transversale de Bonnet bousculant la tranquillité des passagers, quand même., comme la minute à laquelle la tête de Bonnet a manqué de peu l'égalisation.