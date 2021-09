Clermont et Brest se neutralisent

Clermont (4-2-3-1) : Desmas, Zedadka, Hountondji, Ogier, N'Simba (Mendy, 86e) - Gastien, Samed - Dossou (Allevinah, 66e), Berthomier (Busquets, 86e), Rashani (Seidu, 77e) - Bayo (Hamel, 76e). Entraîneur : Pascal Gastien.



Brest (4-2-3-1) : Bizot - Duverne, Chardonnet, Brassier, Pierre-Gabriel - Agoume (Mbock, 72e), Belkebla - Honorat, Faivre, Cardona (Ahamada, 88eEntraîneur : Michel Der Zakarian.

En supériorité numérique pendant presque une mi-temps, Brest n'a pas réussi à éteindre Clermont (1-1), ce dimanche après-midi au stade Gabriel-Montpied.Si certains avaient décidé de zapper le premier acte de cette rencontre, bien leur en a pris. Aucun tir cadré et peu d'opportunités de chaque côté, si bien qu'il faut attendre l'entame de la seconde période pour voir de l'animation. Coupable d'une intervention jugée trop rugueuse (ainsi qu'un mauvais geste ?) sur Franck Honorat, Johan Gastien, le milieu auvergnat, voit rouge (50), une sanction confirmée par la VAR. Une double peine, puisque sur le coup franc qui suit, Brendan Chardonnet s'élève plus haut que tout le monde pour claquer une tête victorieuseMenés au score, les Lanciers n'abdiquent pas pour autant et vont même revenir au score. Le sauveur ? Comme il y a un mois, au Groupama Stadium, il se nomme Elbasan Rashani . Le Kosovar marque de la tête sur coup franc, le ballon franchissant de peu la ligne de but. À dix, Clermont va tenir tête jusqu'au bout et gratter un bon point qui lui permet de conserver provisoirement la sixième place du championnat. Son de cloche différent pour Brest, seulement dix-huitième et toujours sevré de victoire cette saison.