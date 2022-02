Clermont et Bordeaux partagent les points

5

: Djoco - Zedadka, Houtondji, Ogier, N'Simba - Magnin (Berthomier, 63e), Gastien, Abdul Samed - Da Cunha (Allevinah, 62e), Bayo, Rashani. Entraîneur : Pascal Gastien

: Poussin - Lacoux (Pembélé, 80e), Gregersen, Marcelo, Ahmedodzic, Mensah - Oudin (Mara, 63e), Guilavogui, Onana (Ignatenko ,87e), Adli - Hwang(Niang, 80e). Entraîneur : David Guion

Si les points sont rares dans la course au maintien, Clermont et Bordeaux n’ont pas su se départager ce dimanche (1-1) sous le soleil de Gabriel Montpied. Clermont s’éloigne de six longueurs de la place de barragiste, alors que Bordeaux laisse la place de lanterne rouge à Troyes en attendant la réception de l’OM.Cinq défenseurs, dont trois centraux, on se doutait bien que David Guion ne se reposerait pas sur une possession à outrance pour ramener un résultat de ce déplacement à Clermont. Pour son deuxième match sur le banc Marine et Blanc, le néo-Bordelais avait plutôt vu juste en début de rencontre. Josuha Guilavogui, sur corner, inscrivait son premier but en Ligue 1 depuis janvier 2013 (14). Mais voilà, les locaux n’abdiquent pas et Rashani, après avoir buté sur Gaëtan Poussin (20), trouve le chemin des filets sur un joli centre de Zedadka (32). Mohamed Bayo aurait même pu permettre aux siens de passer devant sur un nouveau centre venu de la droite (33), mais les Girondins s’offraient au moins le droit d’espérer dans le second acte après une première période plutôt animée.Au retour des vestiaires, le rythme retombe quelque peu et les occasions se raréfient. Pourtant, les hommes de Pascal Gastien profitent des espaces laissés par les Bordelais sur les côtés pour emmener du danger devant le but. Zedadka vient encore apporter une munition depuis la droite (66) avant que Rashani ne manque de peu un ballon d’Allevinah (68). Les Girondins tiennent bon et se montrent dangereux par deux fois en seconde mi-temps, mais Djoco capte les tentatives d’Adli (53) et d’Onana (83). La dernière frayeur sur les buts de Gaëtan Poussin (93) n’y changera rien, Clermont et Bordeaux se séparent sur un match nul (1-1).La lutte pour le maintien est loin d'être terminée. Très loin.