Clermont et Bayo dégoutent les Troyens

Troyes (5-4-1) : Moulin - Kaboré, Palmer-Brown, Rami (Biancone 57e), Koné, Conté (Larouci, 82e) - Mothiba (Dingomé, 77e), Chavalerin, Tardieu, Ripart (Touzghar, 57e) - Ugbo (Baldé, 57e) Entraîneur : Bruno Irles.



Clermont (3-3-3) : Djoco - Seidu, Billong, Ogier, Mendy - Abdul Samed, Magnin, Khaoui (Zedadka, 72e) - Da Cunha (Dossou, 66e), Bayo (Kyei 90e+2), Allevinah Entraîneur : Pascal Gastien.

Après avoir buté sur Djoco pendant la quasi-totalité de la rencontre, les Troyens ont pris une ultime banderille par Bayo en toute fin de rencontrePourtant, ce sont bien les Troyens qui ont pris le match par le bon bout et ont multiplié les offensives, mais les hommes de Bruno Irles ont également fait preuve d’un grand manque d’efficacité. Pire, les Aubois ont largement fait briller Ouparine Djoco, durant tout le premier acte. Ripart d’abord voyait sa tête à bout portant repoussée par le dernier rempart auvergnat (2), avant que Mothiba ne bute sur le gardien clermontois par deux fois (29et 49). Et même quand Djoco était battu par les offensives répétées des locaux, il était suppléé par sa barre transversale, comme sur la tentative d’Ugbo (40). Et Clermont pouvait s’estimer heureux de rentrer aux vestiaires sans avoir encaissé de but.Au retour des vestiaires, les deux formations semblaient s’être endormies jusqu’à l’expulsion de Seidu (70), nouvelle preuve de l’indiscipline clermontoise. Mais, heureusement pour la bande à Pascal Gastien, Djoco se chargeait de repousser les quelques tentatives troyennes pendant que Mama Baldé se jetait sur le gardien clermontois et se faisait logiquement expulser (85). À dix contre dix, les Clermontois profitent de l’espace dans l’arrière-garde locale pour envoyer Bayo dans la profondeur avant que le Guinéen ne choisisse le meilleur moment pour inscrire son dixième but en Ligue 1. Les derniers assauts sur les buts de Djoco n’y feront rien, les Auvergnats s’imposent et comptent désormais une longueur d’avance sur la place de barragiste, occupée par Saint-Étienne, pendant que les supporters troyens ne trouvent rien de mieux pour exprimer leur mécontentement que de jeter des projectiles en direction de l’homme du match : Ouparine Djoco.