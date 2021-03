Clermont en chaleur, Toulouse en sueur, Pau en apesanteur

Le big multiplex du mardi a offert son lot de sucreries : pendant que la locomotive troyenne déroulait contre Chambly (0-3), le dauphin Toulouse s'effondrait au Hainaut (1-0) se laissant ainsi doubler par l'inarrêtable Clermont Foot, dont l succès retentissant à Roudourou (0-5) plonge l'En Avant Guingamp à la 18e place. Car dans le même temps, Pau a enfoncé la lanterne rouge Châteauroux (1-0) et se donne de l'air. La dernière chose, c'est que le PFC (victoire 1-0 face à Dunkerque) éjecte Auxerre (1-1 à Amiens) du top 5. Tout un programme.

Par Jérémie Baron

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un mois tout pile que l'ACA n'avait plus inscrit le moindre pion en championnat, et trois matchs que les Corses n'avaient pas enregistré le moindre point : il a fallu une demi-volée délicieuse de Tony Njiké à l'orée du temps additionnel (90) pour voir Ajaccio briser la malédiction et repousser le RAF au classement. Ouf.C'est une spirale infernale de 530 minutes sans but marqué en Ligue 2 pour Amiens qu'Emmanuel Lomotey a brisé en égalisant à la demi-heure de jeu sur un centre d'Adama Diakhaby (mais si souvenez-vous : Adama Diakhaby ). Avant ça, pour qu'Auxerre (une seule victoire sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues) retrouve des couleurs, il fallait bien que Mickaël Le Bihan redevienne Mickaël Le Bihan , avec cette volée en lulu claquée rapidement (12). De quoi entériner la domination de l'AJA dans le premier quart d'heure et retrouver les filets après sept matchs à rester muet, pour l'ex-meilleur buteur du championnat. Mais cela n'a pas suffi, et la bande à Jean-Marc Furlan est éjectée du top 5.On appelle ça faire respecter la logique. Le léger ajustement tactique de Laurent Battles, passant en 3-5-2 avec Yoann Touzghar associé à Umut Bozok devant, a porté ses fruits pour le leader troyen face au 19de l'antichambre : c'est sur une passe du premier que le second s'est échappé avant d'être fauché par Bradley Danger, qui n'aura jamais aussi bien porté son nom et a quitté ses partenaires sur le coup (38). Pas de penalty, mais une double peine quand même, étant donné que Touzghar a converti le coup franc avec finesse (40). Bozok n'a pas non plus été en reste, puisqu'il a scoré sur peno dans la foulée afin de débloquer son compteur troyen (42). En troisième, Brandon Domingues a plié ça sur la fin (87). Tout roule pour le Baron de l'ESTAC.Clermont et son attaque de feu sont inarrêtables, et c'est l'En Avant qui en a fait les frais, plongeant ce soir à la 18place pendant que le Clermont Foot est désormais dauphin de Troyes. Jim Allevinah, bien servi par le filou Mohamed Bayo après une cagade de Youssouf M'Changama, a lancé le Clermont Foot (14), puis Jodel Dossou a breaké sur une différence individuelle (31) cinq minutes avant de devoir céder sa place. La première période n'a pas mieux fini pour Guingamp, qui est rentré aux vestiaires en infériorité numérique après le rouge sévèrement récolté par Bryan Pelé (45+1). À onze contre dix, Bayo a eu tout le luxe d'inscrire son 17caramel cette saison sur un ballon glissé par le même Allevinah (54). Même le capitaine Jonathan Iglesias (pas vraiment habitué à s'inscrire sur les tableaux d'affichage) et l'entrant Jordan Tell (qui n'avait pas encore marqué en L2 en 2020-2021) sont venus participer à la fête (65et 72). Les Costarmoricains, de leur côté, n'ont pu que toucher le montant par l'intermédiaire de M'Changama. L'En Avant n'a toujours pas gagné avec Frédéric Bompard à sa tête, et ça fait cinq matchs que ça dure.Le, vous connaissez ? Les tribunes du stade Océane étaient vides mais les Grenoblois en ont offert une démonstration sur le premier pion de la soirée signé Willy Semedo au bout d'une belle action collective (18). Une jolie égalisation refusée à Khalid Boutaïb (22) plus tard, Charles Pickel a envoyé un pétard de 35 mètres pour mettre tout le monde d'accord (69). Quatrième, le GF38 fait son bonhomme de chemin.Un but à six points : Aurélien Scheidler, prêté par Dijon et de nouveau buteur en surgissant devant Sullivan Péan dès la septième minute, permet à l'ASNL (désormais 10) de passer devant Malherbe, toujours plus insipide. Les joies du ventre mou.L'espoir renaît pour le FCSM, qui continue d'enchaîner et se rapproche des places d'honneur. Tout a démarré avec un Steve Ambri arrivé lancé suite à un déboulé d'Alan Virginius (12). Adama Niane a doublé la mise après un travail du maître à jouer Gaëtan Weissbeck (29). Juste assez pour que Pape Ibnou Bâ ne s'énerve et offre la réduction de l'écart à Joseph Mendes (31). Darlin Yongwa a sabordé son équipe en voyant rouge au retour des vestiaires (58), ce qui n'a pas empêché Bâ, dans tous les bons coups, de se procurer une grosse occasion (74). Finalement, Weissbeck a mis fin au suspense sur penalty (84). Vous vous souvenez d'Ali Abdi ? Le bougre était latéral gauche ce mardi soir mais continue de semer la terreur partout où il passe : au bout de l'ennui sur une remise de Cheik Oumar Diakite, le Tunisien a crucifié Axel Maraval (90+2) pour signer son cinquième but en un mois (le septième de cet exercice) et permettre au PFC de se hisser à la cinquième place. Délirant.C'était un match de la peur comme on les aime et on peut comprendre qu'il ait mis près d'une heure à se débloquer, grâce à un Mayron George qui n'en finit plus, lui non plus, de marquer (58). Avec ce deuxième succès de rang, Pau (17) valide sa bonne période et sort complètement de la zone rouge. À Châteauroux, qui n'a jamais été aussi loin du maintien, on a déjà oublié la bonne période d'il y a un mois Joffrey Cuffaut n'a cette fois fait aucune misère à Maxime Dupé , mais ça n'a pas empêché Valenciennes de jouer un nouveau vilain tour au Téfécé, qui perd sa deuxième place. Anthony Rouault est rapidement passé tout proche de l'ouverture du score (11), mais c'est VA, tenant le ballon, qui a pris les devants sur sa seule occasion, après une grosse mésentente entre Stijn Spierings et Sébastien Dewaest laquelle a profité à la gâchette Baptiste Guillaume (19). Malgré l'entrée du crack Manu Koné à la pause et les 23 tentatives toulousaines, Jérôme Prior a tenu bon et les Nordistes, humiliés à Clermont il y a trois jours (4-0), tiennent leur premier succès depuis belle lurette. Et pas face à n'importe qui.