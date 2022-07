Clermont dévoile ses nouveaux maillots par le tramway de la ville

FG

Et la palme de la meilleure révélation de maillots revient à... Clermont !Si la révélation des maillots pour la saison suivante est devenue une tradition voire un moment fort de la saison pour les clubs, tous n'utilisent pas la même méthode pour dévoiler les futures tuniques. Certains décident de les porter lors des derniers matchs de la saison actuelle tandis que d'autres passent par les réseaux sociaux, au travers de clips vidéos plus ou moins aboutis. Mais le Clermont Foot 63 a décidé de passer par un canal pour le moins original cette année. En effet, ce samedi, le tramway de la ville de Clermont-Ferrand était décoré aux couleurs du CF63 et laissait apparaitre lesde la saison prochaine.Trois maillots par ailleurs réussis : une tunique rouge avec l'extrémité des manches bleues foncées ainsi que des « griffures » bleues ajoutées sur l'ensemble pour le maillot domicile, un bleu foncé avec les manches légèrement plus foncées et ornées de rouge à leurs extrémités pour le maillot extérieur, et enfin un maillotblanc laissant apparaitre les contours du Puy de Dôme.Atypique, écologique et joli. Les trois points de la victoire.