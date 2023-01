Clermont crucifie Rennes à onze contre neuf

Clermont (3-4-3) : Diaw - Seidu, Wieteska, Caufriez - Allevinah, Gastien, Magnin, Borges - Khaoui, Kyei, Rashani. Entraîneur : Pascal Gastien.



Rennes (4-4-2) : Mandanda - Traoré, Omari, Theate, Truffert - Bourigeaud, Ugochukwu, Tait (Majer, 60e), Doku (D. Doué, 61e) - Gouiri, Kalimuendo. Entraîneur : Bruno Genesio.

Le Gastien ball.À onze contre neuf après deux cartons rouges distribués à Rennes, Clermont a fait craquer le SRFC à la dernière minute (2-1). Dans un stade où ils gardaient des mauvais souvenirs de la saison dernière , les Bretons ont voulu prendre le contrôle de la partie et du ballon, sans trop inquiéter Mory Diaw, même s'ils auraient pu bénéficier d'un penalty à la suite d'une main de Maximiliano Caufriez. Un fait de jeu qui a coupé les jambes des visiteurs, gênés par les belles sorties de balle clermontoises et punis par un but de Grejohn Kyei, bien lancé par Saîf-Eddine Khaoui et qui a profité d'une erreur d'appréciation de Warmed Omari pour filer éliminer Steve Mandanda et faire trembler les filets. En pleine confiance, l'attaquant vise le doublé en tentant un lob lointain, et Clermont gère son avance face à des Rennais peu inspirés, comme trop souvent loin du Roazhon Park.Dans le dur techniquement et tactiquement avec un 4-4-2 peu convaincant, Rennes a peiné à secouer la bande de Pascal Gastien. Amine Gouiri s'est montré trop maladroit, mais c'est finalement Benjamin Bourigeaud, l'homme à tout faire de cette équipe rennaise, qui a joué au passeur décisif pour Arnaud Kalimuendo, buteur au bout d'un joli mouvement. Avant cela, Mandanda avait sauvé la balle de break pour les Auvergnats face à Neto Borges, mais la roue n'a pas vraiment tourné après l'égalisation des Rouge et Noir, réduits à dix après une deuxième biscotte donnée à Bourigeaud (77), puis à neuf à cause d'une faute d'Omari, coupable d'avoir accroché Komnen Andrić et rattrapé par la VAR (83). Les Bretons ont fait le dos rond, puis ont fini par craquer à la dernière minute après un arrêt miraculeux de Mandanda, impuissant sur le tir bien placé par Johan Gastien. Et voilà Clermont installé en première partie de tableau.Le rebond pour Rennes ? Ce sera à domicile contre le PSG dimanche, sans Terrier et Bourigeaud. Aïe.