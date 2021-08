Clermont arrache le nul contre Metz

Clermont Foot (4-2-3-1) : Desmas - Zedadka, Hountondji, Ogier, N'simba - Gastien, Iglesias - Dossou (Tell, 82e), Berthomier (Khaoui, 72e), Rashani (Allevinah, 72e) - Bayo. Entraîneur : Pascal Gastien.



FC Metz (3-4-1-2) : Oukidja - Bronn, Kouyaté, Niakaté - Traoré, Pajot (Alakouch, 46e), Maïga (Tchimbembe, 89e), Udol - Sarr - Gueye (Vagner Dias, 65e, Sabaly, 89e), Niane. Entraîneur : Frédéric Antonetti.

Il va falloir penser à breveter la Clermontada.Une semaine après une folle remontada contre Lyon, Clermont a remis ça, face à Metz, ce dimanche : menés tout au long de la partie, les Clermontois ont réussi à revenir au score (2-2), et auraient même pu l'emporter. En début de match, d'ailleurs, ce sont les Clermontois qui se sont mis en évidence les premiers, notamment grâce à Mohamed Bayo (1). Dominateurs et remuants, les hommes de Pascal Gastien se sont néanmoins fait rapidement surprendre : Gueye a obtenu un penalty, finalement transformé par Niane. Pas de quoi décourager un Clermont Foot survolté, qui s'est dans la foulée créé de nouvelles occasions, par Zedadka (23e) et Dossou (24). Mais le FC Metz a le monopole du réalisme : contre le cours du jeu, les Grenats ont doublé la mise à la faveur d'une énorme boulette de Desmas, qui a détourné dans son propre but un centre de Gueye (0-2, 29). Clermont a poussé et a fini par trouver la solution, avant la mi-temps, sur un joli mouvement collectif, conclu par une tête de Bayo, contrée dans son but par NiakatéAu retour des vestiaires, pas de changement de physionomie : Clermont, sûr de son jeu, a pris les choses en main et a obtenu de nouvelles grosses occasions, grâce à N'simba (53). De son côté, Metz a évolué en contre et aurait pu faire le break si Gueye s'était montré plus précis (57). Bien logiquement, Clermont a fini par égaliser, à la suite d'une reprise opportuniste d'Elba Rashani dans la surface. Clermont a continué à attaquer, sans parvenir à trouver la faille, malgré une ribambelle de grosses situations, vendangées par Berthomier (68) ou Bayo (84). À la toute fin d'une rencontre tendue, Clermont a même cru emporter la rencontre, mais le but de Khaoui a finalement été annulé pour une faute de Bayo. Clermont et Metz se séparent donc, pas forcément bons amis, mais avec un point chacun. Metz ne tient toujours pas de victoire, Clermont reste invaincu.Clermont reste la seule équipe invaincue dans l'histoire de la Ligue 1.