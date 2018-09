Clément Turpin : « J'adore la matière humaine »

« Je suis convaincu que le meilleur moyen d’apprendre ce qu’est un tacle, c’est d’en effectuer un ou d’en prendre un. »

Propos recueillis par Florian Lefèvre

La prise de décision et le fait d’avoir un rôle atypique sont deux éléments qui m’attiraient. Les gardiens peuvent sans doute nous comprendre parce qu’ils ont aussi un rôle singulier. Aujourd’hui, je rajouterais le fait d’aider à faire en sorte que le spectacle se passe pour le mieux. J’aime bien cette idée de la co-construction.J’en suis profondément convaincu. À l’époque, je jouais milieu défensif. Encore aujourd’hui, il m’arrive très fréquemment de prendre mes crampons et d’aller m’entraîner avec l’équipe première du FC Montceau, mon club. D’abord, parce que toucher le ballon, c’est fondamental quand on aime le foot. Et puis ça me permet de rester en contact avec le jeu. Nous, les arbitres, on doit juger si un tacle, une main, etc. sont réguliers ou pas. Et je suis convaincu que le meilleur moyen d’apprendre ce qu’est un tacle, c’est d’en effectuer un ou d’en prendre un. Ça, c’est de la formation ultra-pratique, et ça me plaît.C’est excitant parce que ce sont des émotions permanentes, très diverses, qui viennent s’entrechoquer. On a de l’adrénaline, du stress, de l’envie, de la pression... avant, pendant et après un match. Pour moi, l’arbitrage, c’est se confronter chaque week-end à un nouveau défi.Évidemment qu’il y en a du plaisir. Le plaisir, on le prend en vivant la rencontre, en étant partie prenante d’un spectacle, en sortant une performance aboutie. Mais j’ai très rarement vu une effusion de joie dans un vestiaire d’arbitres après un match. Parce que dès que l’on a fermé la porte du vestiaire, on est immédiatement dans l’autocritique : «» Le lendemain, on revisionne le match, on redécoupe les séquences...Non, on sent l’émotion ! Au fur et à mesure du match, on a senti que cette soirée allait devenir une soirée particulière. On voit les réactions des joueurs, du public, l’émotion qu’il y a sur le banc de touche. Tout ça, on le ressent, et c’est important de le sentir parce qu’être arbitre, c’est aussi se connecter à toutes ces émotions-là.Des incivilités autour des terrains, malheureusement, aujourd’hui, c’est monnaie courante. Mais c’est anormal. Est-ce que moi je l’ai vécu ? Tous les arbitres ont un jour entendu depuis les tribunes des propos inadmissibles. Tous. Et c’est ça qui fait mal au foot en général. Les relations entre les arbitres, les entraîneurs et les joueurs, ça se passe bien dans la grande majorité des cas, parce qu’il y a du dialogue. Ces échanges-là sont bons. En revanche, entendre des propos agressifs ou totalement irrespectueux, c’est inacceptable.Je ne me suis jamais dit : «» En revanche, vous ne trouverez personne qui vous dira que ça lui fait plaisir d’aller faire sa passion le dimanche après-midi pour entendre des mots qui n’ont pas lieu d’être. Nous, les arbitres, on doit malheureusement passer au-delà. Et c’est ce qui forge aussi un caractère. Quand j’ai la chance d’avoir des parents qui viennent me dire que leur fils souhaite se lancer dans l’arbitrage, je leur réponds : «» Parce que quand vous êtes confronté dès votre adolescence à des mots, un contexte ou un environnement difficile, vous développez des qualités plus vite que les autres.Dans l’arbitrage, on a tendance à se souvenir des très jolis moments...Je n’en ai pas un en tête. On en a tous vécu, mais je ne suis pas en train de vous dire que c’est tous les week-ends comme ça.Moi, quand j’étais dans le monde amateur, l’affiche du dimanche soir sur Canal +, c’était mon match de 15h. J’arrivais sur la pelouse avec la même ambition et la même motivation que celles avec lesquelles j’aborde aujourd’hui mes rencontres. J’ai autant de plaisir à faire mon sac pour préparer un match de Ligue 1 que lorsque je partais sur un terrain de mon district de Saône-et-Loire.C’est la même chose. Les personnalités sont exactement les mêmes. Les leviers qu’on a pour faire passer nos messages sont aussi les mêmes. C’est d’abord de jouer la carte du naturel. Le naturel ne triche pas. Si on veut utiliser des postures qui sont réfléchies, anticipées, à un moment, ça va sonner faux.Bien sûr. Parce qu’au départ, par manque de confiance, on n’ose peut-être pas se livrer totalement. On voudrait tout contrôler. Quelque part, on a peur de nos émotions. Et quand on réussit à passer ce cap, à se dire : «» , là, on arrive à être bien plus naturel. Moi, j’ai vécu cette transformation depuis 20 ans que j’arbitre et aujourd’hui, quand j’arrive sur le terrain, je suis moi-même. Avec mes émotions et ma sensibilité. Avec tout ça, j’essaye de créer un climat de confiance avec les joueurs.Non, ça, c’est caricatural. Être naturel, c’est ne pas se mettre de filtre. J’ai envie d’ouvrir un dialogue avec un joueur, je le fais. Avec des mots simples, comme dans la vie de tous les jours. Sur le terrain, on a besoin de contacts directs. Si j’ai envie de sourire, je souris. Si la situation me prend aux tripes et que j’ai envie de montrer que je ne suis pas content, je le montre. Pas forcément avec un carton, je le montre avec un regard, une voix.Pour moi, ce qui est important, c’est d’avoir la confiance des acteurs. C’est la base de notre activité.Sur le plan physique, on a cinq entraînements par semaine. Vous rajoutez à ça du travail d’analyse vidéo du match qu’on vient de faire, mais aussi de la préparation des deux équipes qu’on va rencontrer le week-end suivant. Une à deux séances de soins, deux séances d’anglais, un peu de logistique et on commence à avoir une semaine bien chargée. En parallèle, je continue d’être cadre technique pour la ligue de Bourgogne-Franche-Comté. J’organise l’ensemble de la formation des arbitres de ma région.La saison dernière, j’ai fait le compte : on a passé presque deux tiers de l’année ensemble. Et j’ai la chance d’avoir deux garçons exceptionnels à mes côtés. Ils s’appellent Nicolas Danos et Cyril Gringore. Avec Nicolas, ça fait huit ans, avec Cyril, nous attaquons notre troisième saison ensemble. À ce niveau-là, tous les arbitres assistants sont extrêmement pointus sur le plan technique. Eux sont aussi extrêmement sains, honnêtes et des bonnes personnes.Je leur dis souvent : «» Il y a des fois, on ne va entendre personne dans les oreillettes pendant vingt minutes et d’autres fois, il va y avoir beaucoup d’échanges. Je n’utilise pas de gros mots. Qu’il y ait des moments de tension, oui, mais ce n’est pas parce qu’on est sensible aux émotions qu’on est obligé d’employer des mots qui sont déplacés. Surtout pas. Je n’aurais jamais un mot déplacé envers ces garçons-là. La langue française est suffisamment riche pour qu’on puisse trouver le juste mot qui exprime à la fois la force et le message que l’on veut faire passer.La pression. Encore plus importante. Un alpiniste qui fait des sommets à 4000 mètres, la première fois qu’il tente de gravir l’Everest, il ne sait pas exactement où il va mettre les pieds. Moi, j’étais dans cette démarche-là. L’Everest, je le voyais de loin il y a un an. On s’est retrouvé au pied au mois de juin et il a fallu le gravir avec Nicolas Danos et Cyril Gringore. On a découvert différentes façons d’appréhender le football à travers les continents. Par exemple, lors du deuxième match de la Coupe du monde que j’ai eu le plaisir d’arbitrer, Suisse Costa Rica , on a vu l’équipe du Costa Rica se projeter tout le temps vers l’avant avec de la vitesse. En permanence. Alors que des équipes européennes utilisent davantage un jeu placé. Il faut s’y préparer.Honnêtement, ça n’a pas changé ma manière d’aborder les matchs. Mais ça amène un vrai parachute en cas d’erreur. Les arbitres, on reste des gens à qui on demande de prendre des décisions sur l’instant.Bien au contraire. On a des joueurs qui viennent avec beaucoup moins de force pour contester. On est davantage dans de la discussion. Ils nous demandent de manière très calme : «» Moi, je trouve que l’arrivée de la VAR amène un peu plus de calme et de sérénité dans la relation entre les joueurs et les arbitres.C’est une bonne question...Selon moi, les instances de l’arbitrage doivent continuer à prendre la parole, mais pas les arbitres – je parle uniquement des situations à chaud. Parce que j’estime que c’est le rôle des instances d’expliquer, et aux arbitres celui de prendre les décisions. Neuf fois sur dix, quand on demande aux arbitres de s’expliquer, c’est parce qu’ils se sont trompés. Qu’est-ce qui a entraîné la prise de décision positive ? Ça pourrait aussi être intéressant de l’expliquer.On le fait déjà avec nos instances.Des fois, la situation est tellement explosive que prendre la parole à chaud, sur un sujet délicat, malheureusement, un mot ou une phrase pourrait davantage empirer la situation plutôt que la calmer. Et je ne suis pas un expert en communication. Ce n’est pas mon cœur de métier.Bien sûr... Moi, je n’ai pas souvenir d’avoir refusé une quelconque interview à froid. Je pense qu'il faut le faire, mais à chaud, selon moi, c’est aux instances de s’exprimer.J’adore la matière humaine. Peut-être qu’à la fin de mon parcours, j’aurais envie de continuer à travailler dans une thématique comme le management des hommes... Mais je ne pense pas être quelqu’un d’atypique. J’ai l’impression d’être quelqu’un comme tout le monde, qui est passionné de sport, qui aime les émotions et qui essaye de faire au mieux ce qu’on lui demande de faire.