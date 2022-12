Mondial : Turpin et Frappart non conservés pour le dernier carré

FIFA Referee Committee has conducted a second round of cuts from the select group after the #FIFAWorldCup Quarterfinals. Below is a list of retained referees and ARs. No indications on VMO numbers. 1/2 #Qatar2022 @ArbitroInteBlog pic.twitter.com/W5s6yFwYQn — Mike (@VictoriaGooner) December 12, 2022

Tous les Français ne seront pas dans le dernier carré.Les deux arbitres français ne sont pas conservés pour la suite de la Coupe du monde, et la qualification de la France pour les demi-finales y est sans doute pour quelque chose. Clément Turpin avait dernièrement arbitré le huitième de finale entre le Brésil et la Corée du Sud (4-1) . Les deux officiels français, qui ont participé à trois matchs chacun (trois en tant qu'arbitre central pour Turpin, un en arbitre central et deux en quatrième arbitre pour Frappart), avaient été conservés pour les quarts de finale sans y prendre part. Comme prévu, le sulfureux Mateu Lahoz ne figure pas non plus dans liste.L’arbitrage de la demi-finale entre l’Argentine et la Croatie a été attribué à l’officiel italien Daniele Orsato. Il avait déjà officié lors du match d’ouverture du Mondial entre l’Équateur et le Qatar ou encore lors du huitième entre l'Argentine et le Mexique.Des arbitres français qui quittent une compétition sans polémique : un exploit.