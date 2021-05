Clément Turpin de nouveau élu meilleur arbitre de Ligue 1

| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| Assistance vidéo en cours |__________| La VAR est formelle !Clément Turpin et Cyril Gringore sont respectivement élus meilleur arbitre et meilleur arbitre assistant de @Ligue1UberEats! pic.twitter.com/LlzsP9xqO2 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 19, 2021

AL

C'est turpin bien, comme on dit à Marseille.Après Bartolomeu Varela pour la Ligue 2, Clément Turpin a été élu meilleur arbitre de Ligue 1 par ses pairs, lors de la remise des trophées UNFP - en distanciel - qui s'est poursuivie ce mercredi. Bilan de la saison : dix-huit matchs en tant que principal, 55 cartons jaunes, neuf rouges dont quatre à Monaco et 10 penaltys accordés. Il s'agit de son quatrième titre depuis 2009, autant que Ruddy Buquet, et le deuxième de suite après le trophée de 2019 puisque la Covid-19 avait eu raison de la remise de l'an dernier.On peut dire que Turpin fait le doublé puisque son assistant fétiche Cyril Gringore a quant à lui été désigné meilleur arbitre assistant. On retrouvera d'ailleurs les deux hommes à Gdańsk avec Turpin au sifflet le 26 mai prochain, pour la finale de la Ligue Europa entre Manchester United et Villareal. Les meilleurs joueurs et entraîneurs de L1 seront eux connus dans les prochains jours, juste avant la dernière journée.Et, c'est un fait, Lyon n'a eu aucun penalty cette saison quand Turpin était au sifflet.