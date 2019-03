Clément Grenier, reculer pour mieux jouer

Habitué à jouer meneur de jeu ou relayeur dans un milieu à trois, Clément Grenier a été repositionné devant la défense par Julien Stéphan. Une idée glorieuse que tentera de confirmer le Rennais, ce soir face à l'Olympique lyonnais, son ancien club (20h45).

Un nouveau rôle

Pour le bien de l'équipe

Par Kevin Charnay

» En décembre 2017, Clément Grenier venait traîner son spleen sur le plateau duaprès un an et demi sans titularisation en Ligue 1 avec l’OL. Un plan com’ efficace puisque quelques semaines plus tard, il trouvait un nouveau challenge à Guingamp . Aujourd’hui, l’ancien international français, fort de six gros mois au Roudourou, est un joueur clé d’un autre club breton : le Stade rennais. Et au moment de recevoir ses anciens coéquipiers de l’Olympique lyonnais, son rôle sur le terrain a bien changé. Non seulement il est redevenu un footballeur à part entière, mais il évolue également à un nouveau poste, plus en adéquation avec ses limites physiques. Clément Grenier a grandi et s’est épanoui dans le 4-4-2 losange de Rémi Garde puis Hubert Fournier , soit en position de meneur de jeu soit en relayeur dans le milieu à trois. Des rôles qu’il remplissait parfaitement grâce à son profil de milieu de terrain décisif, que ce soit en marquant ou en faisant la dernière passe. En atteste sa meilleure saison, en 2012-2013, où il termine l’exercice avec sept buts et cinq passes décisives en Ligue 1. À Guingamp la saison dernière, il occupe surtout le poste de numéro 10 et chiffre cinq buts et quatre passes décisives en un peu moins d’une demi-saison. Costaud. Alors, logiquement, c’est dans ces deux rôles que Sabri Lamouchi compte l’utiliser à Rennes . En quinze matchs, il est titulaire quatorze fois, dont huit en tant que relayeur dans un 4-3-3 et six en tant que meneur de jeu dans un 4-2-3-1. Là encore, Grenier répond présent sur le plan statistique avec un but et quatre passes décisives.Mais après quinze journées et une ultime claque 1-4 à domicile contre Strasbourg Sabri Lamouchi est limogé. Julien Stpéhan, en plus d’apporter un vent de fraîcheur sur le Roazhon Park, déboule avec des idées précises sur le rôle de ses hommes. Fini les changements de système, ce sera un 4-2-3-1 bien établi. Mais Julien Stéphan a vu la polyvalence de Clément Grenier et le pousse plus loin en l’installant non pas en meneur de jeu, mais devant la défense aux cotés de Benjamin André. Plus bas sur le terrain, il n’a plus marqué et n’a plus délivré de passes décisives depuis ce repositionnement. Tant pis, parce que cela profite à toute l’équipe. Benjamin André n’est plus livré à lui-même dans l’entrejeu et peut prendre davantage part au jeu, surtout que Grenier se découvre des qualités de gratteur de ballon et de presseur acharné sur le milieu créateur de l’équipe adverse.En acceptant d’avoir un rôle moindre dans le secteur offensif de son équipe, Grenier permet aussi à Hatem Ben Arfa de retrouver son statut d’électron libre et à Julien Stéphan d’ajouter un atout offensif supplémentaire dans son onze de départ, avec notamment M’Baye Niang aligné dans le couloir gauche. Ce qui explique le caractère plus virevoltant du Stade rennais de 2019. Avec son très bon jeu long et sa qualité de frappe de loin pour faire sortir les défenses, Clément Grenier s’épanouit dans une position où il s’expose également moins physiquement. «» , expliquait-il en décembre 2017, une fois qu’il était à Lyon . Autant dire qu’après avoir connu une telle traversée du désert, Grenier n’allait pas rechigner à jouer, même si c’est dans une position où il brille moins offensivement. Face à l’OL ce vendredi soir, il pourra rappeler à Bruno Genesio qu’il aurait pu lui donner sa chance n’importe où au milieu de terrain.