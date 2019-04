Clément Chantôme se verrait bien recruteur

1

Second life anticipée.Non, Clément Chantôme ne sera pas consultant après sa carrière. Il ne tentera pas non plus les diplômes pour devenir entraîneur. Et ces nombreux cartons jaune et rouge en carrière ne le reconvertiront pas en boucher du coin. Quand on lui demande ce qui le brancherait, le milieu de terrain du Red Star se verrait plutôt recruteur.Chantôme, 32 ans, a évoqué son avenir dans le podcaste : «» s'est interrogé l'ex-homme fort de Paul Le Guen au Paris Saint-Germain, qui serait même intéressé par un pays en particulier : «Le rendez-vous est pris : 2030, Chantôme, sur les bords du Rhin, en quête de ce milieu défensif tant attendu par le PSG