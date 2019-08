Clemens Tönnies, polémique sur fond de racisme

Le président de Schalke 04 a été suspendu de ses fonctions pour trois mois après ses propos racistes. Pas le meilleur signal envoyé par les Königsblauen, habitués à prendre part à des campagnes contre le racisme, mais qui viennent de manquer l’occasion de rappeler que charité bien ordonnée commence par soi-même.

Malaise général

Occasion manquée

Par Julien Duez

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’était le 2 août dernier à Paderborn. 1600 personnes s’étaient rassemblées à la Chambre des métiers locale à l’occasion de la journée de l’artisanat. Parmi les participants invités à s’exprimer sur le podium, l’illustre Clemens Tönnies, 63 ans, président du club voisin de Schalke 04 depuis 2001, mais surtout, patron du groupe industriel Tönnies Holding Deutschland, deuxième plus gros producteur de viande de porc en Europe. D’après, la fortune personnelle de ce fils de boucher est estimée à 1,6 milliard d’euros. Mais Tönnies n’est pas du genre à faire dans le capitalisme philanthropique. A la Chambre de commerce de Paderborn, il réagissait à la proposition d’augmenter les impôts sur les entreprises pour lutter contre le réchauffement climatique, en suggérant plutôt, et très sérieusement, de financer annuellement la construction de vingt centrales électriques en Afrique. Ceci, afin «» Dans la salle, les dents grincent, mais les applaudissements accompagnent finalement la fin du discours. Il ne faudrait tout de même pas faire trop de vagues dans le petit entre-soi de l’Est westphalien.Sauf que la phrase, rapportée par un journaliste du, a provoqué leattendu et choqué pas mal de monde. A commencer par d’anciennes gloires de Schalke ayant pour point commun d’avoir la peau noire. Gerald Asamoah par exemple, né au Ghana, finaliste du Mondial 2002 avec l’Allemagne et aujourd’hui manager des U23 des: «Même son de cloche chez Hans Sarpei, vainqueur de la Coupe d’Allemagne en 2011 et toujours inscrit parmi les membres de Schalke 04. Pour lui, les propos de Tönnies rappellent «» et symbolisent «» Un message publié sur ses réseaux sociaux dans lesquels il tire à balles réelles sur ce notable de province, ami personnel de Vladimir Poutine (dont le gouvernement est actionnaire majoritaire de Gazprom, sponsor maillot de Schalke depuis 2007) et accusé par des syndicats allemands d’avoir eu massivement recours à des ouvriers non-qualifiés venus des pays d’Europe orientale et payés au lance-pierres, jusqu’à l’introduction du salaire minimum en 2015.De son côté, Clemens Tönnies a évidemment présenté ses excuses à travers un communiqué on ne peut plus laconique : «» Ce qui, au final, ne change pas grand chose : si le patron de Schalke peut se cacher l’excuse de la génération à l’ancienne et au sein de laquelle ce genre de propos pouvait être tenu sans forcément penser à mal, sa déclaration, elle, est teintée de racisme. Ni plus ni moins. Et comme le souligne Hans Sarpei, elle constitue un fardeau pour le club dont il est devenu une figure tutélaire.Parce que le problème, c’est que Schalke s’affiche depuis plusieurs années comme un club empreint de valeur progressistes, comme lorsqu’il participe à la campagneen 2014. Des valeurs que la cellule communication ne manque pas non plus de mettre en avant sur ses différentes plateformes, ce qui a une très grande importance dans une ville comme Gelsenkirchen où, en 2017, 19% de la population ne possédait pas la nationalité allemande et où cohabitaient 143 nationalités. Alors, quand le Président de l’un des clubs les plus populaires d’Allemagne tient des propos ouvertement racistes en public, quel signal envoie-t-il aux habitants étrangers ou d’origine étrangère qui supportent Schalke, ou aux enfants qui caressent le rêve d’en porter un jour les couleurs ? Que doivent penser les supporters les plus acharnés de ce genre de propos, surtout quand leur Président assiste, en 2017, à un derby dans le kop ou, en 2015, paye sa tournée de bière à l’assemblée générale annuelle ? Le sentiment de trahison devrait en titiller certains.Et pour finir, alors qu’une sanction exemplaire était attendue, Clemens Tönnies a finalement été suspendu de ses fonctions pour trois mois par le Conseil d’honneur de Schalke 04. Au final, ce sont cinq personnes au profil relativement similaire qui ont choisi de se joindre au concert de soutiens venu de la part de personnalités influentes comme Huub Stevens, Otto Rehhagel, l’ancien président du parti social-démocrate Sigmar Gabriel ou le directeur sportif de Schalke Jochen Schneider. A chaque fois, la même excuse : il s’est excusé, tournons la page et donnons lui une nouvelle chance. Faut-il préciser que le Conseil d’honneur comprend en son sein un pasteur, membre du club depuis 1989 et gérant de la chapelle du stade depuis 2001 ? Peut-être aurait-il dû rappeler à ses ouailles que charité bien ordonnée commence par soi-même. Car en sanctionnant Clemens Tönnies de manière profondément légère, Schalke 04 a montré qu'un individu peut être plus grand que l'institution et manqué une belle occasion d’appliquer à la lettre les principes qui lui sont si chers… du moins en façade.