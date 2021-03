Clauss toujours, tu m’intéresses

Vidéo

« C’était toujours le premier à mettre la musique dans le vestiaire. Certains voient ça d’un mauvais œil en disant qu’il n’est pas concentré, mais c’est l’effet inverse. Il donne à ses coéquipiers l’envie de jouer. »

Le réveil, tu connais...

Cours Forrest, cours !

Quel réveil ! ???Vous êtes des grands malades , merci p**** quel soutient ! Et comme dirait un grand philosophe français : « Oublie que t’as aucune chance , on sait jamais , sur un malentendu ça peut passer » ?? — Jonathan Clauss (@Djoninho25) February 24, 2021

Retour à la case départ

El Pibe de Oro de Bielefeld

Tu saurais tatouer une choucroute ?

6 janvier 2017. Dans le vestiaire du stade René-Fenouillère d’Avranches, Jonathan Clauss dégote une tondeuse. Dans son viseur, une touffe de cheveux, celle de Damien Ott, son entraîneur., rejoue Anthony Beuve, le portier normand.Au bilan, une crête parfaitement cadrée. Une demi-heure plus tôt, le latéral droit, alors en National, récitait sa spéciale, face à Laval (Ligue 2) en 32de finale de Coupe de France. Récupération dans sa partie de terrain, une-deux, accélération sur 70 mètres, deux défenseurs et un gardien dans le vent, puis finition du gauche . De quoi achever les Mayennais (3-1), s’offrir une comparaison avec Messi et des milliers de partages sur les réseaux sociaux., poursuit Anthony Beuve,En l’espace d’une soirée, Jonathan Clauss, le gamin d’Osthoffen – 820 âmes et un château du XIIIsiècle à l’ouest de Strasbourg – a laissé éclater le personnage qu’il est., jure Pierre Venturini, son pote et ex-équipier au SV Linx, en D6 allemande (2013-2015).Notamment lorsqu'il est question de parties dequi peuvent finir en, abonde Marc Rubio, qui l'a côtoyé à Vauban Strasbourg, en DH (2010-2013), puis à Linx.À Quevilly-Rouen (2017-2018), le milieu de terrain Rafik Boujedra entend encore ces airs. Et de partager avec la troupe, se rappelle Samir Arabi, directeur sportif de l’Arminia Bielefeld :Dans le cas de Clauss, on parle transmission., se marre Jean-Luc, le papa de Jonathan.L’exil à Bielefeld (2018-2020), puis à Lens sur fond de maturation du bonhomme et cette fichue pandémie ont forcément eu raison d’une partie de ces envies. Enfin, à Quevilly-Rouen, Mathieu Duhamel a encore la mémoire vive. L’attaquant rembobine cetteLa rigueur, c’est là qu’a longtemps été le nœud. Bruno Paterno, sorte de mentor de l’Alsacien à Raon-l’Étape (N3), l’a rapatrié de Linx en 2015 et n’hésite pas à le recadrer. Rien de mieux que 200 bornes aller-retour en bagnole entre les Vosges et la banlieue de Strasbourg pour modeler un état d’esprit."Jo, franchement tu n’as rien d’autre à faire que d’être là à 16h pour aller à l’entraînement, sois à l’heure."Didier Chaffat, dirigeant du club vosgien, martèle queÀ Quevilly-Rouen, Rafik Boujedra ne compte plus le nombre de fois oùSon père insiste surEncore un autre registre où l’unanimité est la règle dans l’entourage du joueur. Demandez donc à Mathieu Duhamel qui salive devant le Racing Club de Lens cette saisonet se languitRafik Boujedra le considère telle une, pendant qu’à Raon-l’Étape, Didier Chaffat jure avoirMais Clauss en a dans les pattes et niveau cardio, il fait cravacher le Parisien Maxwell en quarts de Coupe de France en 2017. Son pote Pierre Venturini parle d’uneAvec un goût prononcé pour voir ce qui se trame devant. Outre-Rhin, Pierre Venturini évoqueDidier Chaffat cherche toujours à résoudre l’équation de ce soir de janvier 2016. Saint-Étienne déboule à Raon-l’Étape en 32de finale de Coupe de France, et Jonathan Clauss, alias Djoninho sur les réseaux sociaux, place un coup de casque qui envoie Stéphane Ruffier dans ses filets., rejoue le président.De la D6 allemande à la Ligue 1, le leitmotiv n’a pas vrillé., juge Anthony Beuve,Du 4-4-2 raonnais à un décalage au milieu à Quevilly-Rouen en passant par le 3-4-1-2 sur mesure de Franck Haise à Lens, Clauss joue l’essuie-glace., glisse Bruno Paterno.(vitesse maximale aérobie, NDLR)Les stats parlent. Huit passes décisives et cinq buts à Bielefeld pour la saison du sacre en 2. Bundesliga et déjà quatre passes et deux buts dans l’Artois cette saison. Son équipier à Bielefeld Florian Hartherz le voitLa progression fait vaciller les supporters lensois, jamais avares en folies, qui voudraient l’attacher à Bollaert pour les dix prochaines saisons. Le hashtag #ClaussEnEDF est lancé fin février pour envoyer la coqueluche sous les ordres de Didier Deschamps. Les tweets déferlent, et le principal intéressé – qui n’hésite pas à prendre quelques heures en retour de déplacement pour répondre aux supporters sur Twitter - convoque ironiquement Jean-Claude Dusse desLa maman du latéral de 28 ans, Josiane, vit une parenthèse de folie.C’est qu’en matière de singularité, de dramaturgie, Clauss devrait se charger d’écrire rapidement un scénario de long-métrage. À moins qu’on ne le lui concocte directement. En guise d’intro, ce brutal coup d’arrêt, à 18 piges, lorsqu'il n’a d’autre choix que de récupérer son barda du centre de formation du Racing Club de Strasbourg. Un crève-cœur,, dixit Josiane,, aux dires du papa, Jean-Luc.D’après sa maman,On est loin du gamin qui, à 2 ans, se délestait des jeux de société pour, reprend Josiane. Serge Comtesse, président du Vauban Strasbourg où il signera l’été suivant son départ du Racing, n’y va pas par quatre chemins.Avec le recul, Jean-Luc Clauss a appris à analyser cette déconvenue d’un môme qui plaçait dans le Racing Club de Strasbourg, étendard d’une région, la réussite d’une vie. Trop frêle, trop petit, Jonathan Clauss n’est alorsMarc Rubio le prend sous son aile à Vauban Strasbourg pour, et la perspective d’une vie plus classique prend le relais. Clauss pense à stopper le foot, son père l’incite sur. Il reprend des études de Staps, puis enchaîne les petits boulots. Livreur chez Mediapost, préparateur de commandes, il s’en va distribuer des prospectus à l’aube,, assure son ancien entraîneur Bruno Paterno., décortique Pierre Venturini.À Vauban Strasbourg, puis Linx et Raon-l’Étape –, d’après Didier Chaffat –, le latéral apprend à composer avec le train-train quotidien., poursuit Pierre Venturini.Mais la réalité du terrain va lui revenir en pleine poire. D’abord avec feu Harald Heick, son technicien à Linx., livre Geoffrey Feist, ancien équipier.Marc Rubio avance l’hypothèse d’un. Qu’importe, la flamme est ravivée. Elle le sera d’autant plus à Raon-l’Étape où Jean-Luc Clauss. L’ascension aurait de quoi rendre jaloux les plus aguerris de l’Alpe d’Huez. Du National 3 au National, puis la Ligue 2 en l’espace de trois saisons, pour un premier contrat pro paraphé à 24 ans en 2017, Clauss fait sauter le plafond de verre. Bruno Paterno débriefe :À grimper si rapidement, on se retrouve au centre des convoitises. Et des propositions de contrat pas toujours bien flairées. Sur les quatre dernières saisons, la mobylette lensoise a changé à deux reprises d’agent, dont le dernier début mars. L’un de ses ex-conseillers qui l’a aidén’a tout simplement, un second jure que, concède Jean-Luc Clauss, qui n’a pas squeezé l’épisode Dinamo Brest. Au printemps 2017, Quevilly-Rouen bascule dans la charrette et Jonathan Clauss dans la case chômage. S’ensuivent de vagues approches en Ligue 2 et Serie B, puis une piste bien plus précise en Biélorussie courant août., estime le père du joueur, alors que son fils part une semaine en essai au Dinamo Brest., assure la maman, Josiane.Finalement, le coach qui le met à l’essai est débarqué et son agent d’alors met sur le tapis Bielefeld et deux années de contrat., développe Samir Arabi de l’Arminia Bielefeld.En quatre jours, l’affaire est pliée., poursuit le directeur sportif.Après deux saisons, dont la seconde de haute volée, l’autre Racing de Ligue 1, dans l’Artois, vient toquer à la porte.Un énième signe du destin ?, image Josiane, la maman.Une éducation religieuse, des signes de croix à chaque entrée et sortie du terrain, une embrassade sur les poignets, des tatouages faisant référence à ses parents et sa petite sœur, un autre avec un chapelet, Jonathan Clauss est l’incarnation du superstitieux. Un coup de fil à sa mère une heure avant le match, un autre après à son père, les traditions sont tenaces en Alsace. Tout comme les bouchées à la reine, les lasagnes ou la choucroute,, égrène Josiane.D’ici quelques jours, Jonathan Clauss aura le temps de se replonger dans cette épopée singulière,, se réjouit d’avance sa mère. Et de se rappeler au passage que le jour où il avait trompé Stéphane Ruffier avec Raon-l’Étape, le portier stéphanois avait lâché à Wilfried Rother , l’un de ses coéquipiers, après l’élimination :Si Lens carbure toujours d’ici fin mai, c’est lui qui aura les honneurs de la scène européenne à l’automne prochain. Le karma.