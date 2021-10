Clauss croit aux Bleus, mais ne veut pas « faire le suceur »

AH

Allô Didier ? Toujours aussi fringant après une saison 2020-2021 éclatante , Jonathan Clauss n'en finit plus de régaler dans son couloir droit au RC Lens. À tel point que la propagande pour le voir combler le manque au poste de piston droit en Bleus se fait de plus en plus intense. Dans l'émissiondiffusée ce dimanche à 19h30 sur RMC Sport, le latéral lensois confirme qu'il y pense :"Allez, s’il vous plaît"Poussé par ses coéquipiers apprentis interviewers, Clauss s'est montré honnête :À 28 ans, l'Alsacien qui a explosé sur le tard à l'Arminia Bielefeld entre 2018 et 2020 croit de plus en plus à son rêve Bleu. Avec un but et trois passes décisives depuis le début de saison, il est parti sur les bases de son dernier exercice (3 buts, 7 passes décisives). Pas de quoi être présélectionné par Didier Deschamps pour autant.Encore une histoire de friture sur la ligne entre le sélectionneur et Lens.