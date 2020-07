Claudio Pizarro prend sa retraite

10 seasons ?️320 games ?153 goals ⚽#Werder legend ?There's only one @pizarrinha ? pic.twitter.com/GA36N1QcwZ — SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) July 7, 2020

Après plus de vingt ans de carrière.C'est avec la satisfaction (le soulagement ?) du devoir accompli que Claudio Pizarro a tiré sa révérence ce lundi soir après une longue carrière, riche notamment de six titres de champion d'Allemagne et une Ligue des champions avec le Bayern Munich. Pour ce dernier match de la carrière de l'attaquant péruvien – resté sur le banc toute la rencontre – son club du Werder Brême a arraché son maintien face à Heidenheim (1-2, 0-0 à l'aller) Au coup de sifflet final, le buteur de 41 ans a été porté en triomphe par ses coéquipiers, avant d'entendre son entraîneur se désoler de ne pas avoir pu le faire jouer. «, a précisé Florian Kohfeldt.Arrivé une première fois à Brême en 1999, Pizarro était revenu dans le nord de l'Allemagne à l'été 2018, après avoir, entre autre, porté les maillots du Bayern Munich et de Chelsea entre temps. Avec 197 pions, il reste le deuxième joueur étranger le plus prolifique de Bundesliga, derrière l'intouchable Robert Lewandowski.Le repos du guerrier.