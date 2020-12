Puel : « Me mettre minable, c’est mon carburant »

« La France doit assumer qu'elle est le centre de formation du Big Four européen. »

TL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Crise de financement, résultats inquiétants en Coupe d'Europe, préoccupation des clubs pour leur survie... Le moins qu’on puisse dire, c’est que le football français passe par l’une des plus graves crises de son existence.Aussi, dans les périodes de turbulences, est-il toujours fructueux d’aller consulter les vieux sages qui exercent encore. Claude Puel, 59 ans et déjà 900 matchs au compteur (record d’Europe), nous propose trois mesures pour améliorer la compétitivité de notre football., assume le technicien stéphanois dans le nouveau numéro deC’est aussi l’occasion de revenir sur un paradoxe. Sa présence est quasiment continue dans notre football de 1979 à aujourd’hui. Il a pourtant un profil d’outsider toujours en mission et jamais vraiment central au moment de distribuer les honneurs et les responsabilités., explique Puel qui dévoile aussi son amour pour les feintes de frappe. L’homme qui a reconstruit Lille, l’OGC Nice et a offert des carrières internationales à plus d’une centaine de joueurs est aujourd’hui en mission reconstruction à Saint-Étienne.Dans cet entretien il revient comme jamais il ne l’avait fait jusqu’à présent sur sa réputation d’homme conflictuel. Et surtout, il évoque son amour pour le beau jeu et sa manière si particulière de sentir et de révéler des joueurs.