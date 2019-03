Claude Le Roy : « Un peu comme un jeune entraîneur »

Claude Le Roy n’a jamais manqué une phase finale de Coupe d'Afrique des nations. Dimanche à Cotonou face au Bénin, le sélectionneur des Éperviers du Togo espère honorer cette habitude vieille de plus de trente ans. Sans calcul possible, puisque son équipe devra battre les Écureuils si elle veut se qualifier...

2

Bénin Togo Éliminatoires de la CAN

« Ce n’est pas le plus facile, car on va le jouer à l’extérieur, dans un contexte passionnel, puisque Bénin Togo , c’est un vrai derby ! »

« Moi, j’ai toujours eu de bons rapports avec mes joueurs. Mes joueurs, je les aime. »

Propos recueillis par Alexis Billebault

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Non, je vis cela sereinement, même si je suis un peu comme un jeune entraîneur, qui s’apprête à vivre sa première grande expérience... Il y a évidemment une certaine excitation : on va effectuer le court déplacement jusqu’à Cotonou (160 km) en bus, pour affronter le Bénin , dans un vrai derby. De plus, le Bénin est entraîné par Michel Dussuyer , une personne que j’apprécie beaucoup. Les supporters togolais sont très impatients que ce match débute. On ressent cela aux entraînements, quand ils sont ouverts au public. Moi, de mon côté, je prépare cela sérieusement, sereinement.Pas du tout. Le passé est le passé. Chaque match est différent. Ce qui m’intéresse, c’est le prochain, pas celui d’avant. On sait que ce sera compliqué, face à un adversaire qui a gagné à Cotonou ses deux matchs contre la Gambie (1-0) et l’ Algérie (1-0).Ce qu’il y a de simple avant cette rencontre, c’est qu’aucun calcul n’est possible. Si on veut se qualifier, on doit gagner à Cotonou.Cela ne veut pas dire qu’il va falloir entamer le match de façon frénétique, comme certains le pensent. Au contraire : il faudra se montrer patients, appliqués, concentrés.Ce n’est pas le plus facile, car on va le jouer à l’extérieur, dans un contexte passionnel, puisque Bénin Togo , c’est un vrai derby ! Je me rappelle que pour la CAN 2015, alors que j’étais sélectionneur du Congo , nous avions obtenu notre qualification lors du dernier match, au Soudan (1-0), un endroit où il n’est jamais facile de gagner. Déjà, avec le Togo , pour la CAN 2017, c’était passé juste, puisque nous avions terminé parmi les deux meilleurs deuxièmes, après une victoire face à Djibouti (5-0) à Lomé. Un mois plus tôt, un match nul au Liberia , dans des conditions compliquées (2-2), nous avait maintenus dans la course. Je me souviens aussi d’un déplacement au Soudan , avec le Cameroun , en 1987 : on avait gagné 2-0 à l’aller, et les Soudanais avaient mis une grosse pression. On perd 1-0, mais on passe quand même. Les déplacements en Afrique ne sont jamais simples...Pas vraiment. Tout a été fait pour nous mettre dans des conditions idéales. On sent une grosse mobilisation de tous. Mes cadres – Adebayor, Ayité, Dossevi, Romao, Dakonam – jouent leur rôle. Mais tout se fait dans la sérénité, la concentration, le professionnalisme. On va peut-être écrire une belle page de l’histoire du football togolais.Emmanuel n’avait pas été difficile à convaincre. Je l’avais rencontré à Londres, on avait discuté tranquillement. Depuis qu’il est revenu, il est parfait, il est impliqué à 100 %. Il a manqué quelques matchs, car il était blessé, mais il a toujours répondu présent. Moi, j’ai toujours eu de bons rapports avec mes joueurs. Mes joueurs, je les aime.On a parlé. Et il a accepté de revenir. C’est une bonne nouvelle pour l’équipe. Et puis, sa présence se justifie par ses performances à Reims cette saison.C’est un pays que j’ai toujours aimé. Quand j’étais sélectionneur du Ghana , il nous arrivait avec ma femme de venir passer quelques jours à Lomé. Quand on m’a proposé de devenir le sélectionneur des Éperviers, il y a eu des discussions. Avec, pour moi, une exigence absolue : que le championnat, qui était alors interrompu depuis près de trois ans, reprenne en septembre 2016. Cela a été le cas. Bien sûr, le pari était risqué, mais c’est un pays avec un vrai potentiel. On travaille beaucoup avec les jeunes. J’ai procédé à quelques changements dans la sélection, de nouveaux joueurs sont arrivés...J’ai un contrat... Mais la question est ailleurs : je pense que cette équipe est au début d’une aventure, qu’il y a encore des choses à faire. On verra. Pour l’instant, la seule chose qui compte, c’est ce match à Cotonou.