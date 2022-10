Clash de la rédac : Pour ou contre le Ballon d'or ?

Parce que ce lundi est un jour spécial Ballon d'or, clash spécial Ballon d'or. À quelques heures du potentiel triomphe de Benzema, Adrien Hémard-Dohain et Léo Tourbe s'affrontent sur un sujet houleux : pour ou contre le Ballon d'or ? Jugeote, mauvaise foi, méchanceté et arguments bien pesés, tous les coups sont permis. Surtout ceux en dessous de la ceinture.

Pour, c’est une récompense historique

La vérité, c'est qu'Adrien Hémard-Dohain s'est vu refuser son accréditation pour la cérémonie et qu'il déverse donc sa haine alors qu'il se voyait déjà descendre une dizaine de flûtes de champagne.

Contre, crevons ce Ballon d’or

Ballon d'or, Hot d'or, Côte d'or... Donnez n'importe quoi à Karim Benzema, cela fera vibrer Léo Tourbe, qui n'a plus souri depuis des mois, comme tous les supporters lyonnais.

On voudrait donc faire la peau à une récompense plus vieille que le championnat d’Europe des nations (1960), et un an plus jeune que la Coupe des clubs champions européens (1955) ? À l’heure où les observateurs du football se plaignent de voir les grands pontes chambouler notre bon vieux sport (Superligue, VAR, Mondial à 48), le Ballon d’or reste l’une des références du football, que tout le monde, ou presque, a toujours connues. On peut toujours faire les hypocrites à coups de, mais en fin de compte, ce sont des individualités qui font marcher ce collectif. Alors, oui, certains se voilent la face, se paluchent sur les valeurs du collectif, et disent que Benzema n’est rien sans Modrić, que CR7 n’est rien sans Benzema, que Messi n’est rien sans Iniesta ou Xavi. Mais c’est faux. Sur une saison, il est juste de récompenser le joueur qui a apporté ce plus à un collectif, ce supplément de talent, de technique, de sérénité, de réalisme, de solidité.Évidemment, il est possible de regretter ce système qui met les attaquants sur un piédestal 95% du temps, mais c’est comme ça depuis que les premières vessies de porc ont été frappées. Allez dans la chambre d’un mioche de dix ans et comptez le nombre d’attaquants présents sur les posters. C’est le propre des joueurs offensifs d’attirer toute la lumière. Si le football se gagnait en nombre de contre-attaques stoppées, Ramos serait sûrement au palmarès, et Neuer aussi si c’était le nombre d’arrêts qui déterminait le résultat d’un match. Mais il faut marquer des buts pour triompher. C’est comme ça, c’est la règle. Il ne s’agit pas non plus de dire que le Ballon d’or est le Graal ultime pour un footballeur. Une Coupe du monde ou une Ligue des champions restent plus prestigieuses à soulever.Et puis, certes, c’est une récompense individuelle, mais derrière, cela gratifie un bon paquet d’entités de l’ombre. Demandez aux éducateurs du Grandoli FC de Messi, du CD Nacional de CR7, et bientôt du SC Bron-Terraillon de Benzema s’ils ne sont pas fiers que le Ballon d’or existe. Cela récompense des hommes et des femmes à qui personne ne pense, qui ont dédié une partie de leur vie pour que de géniaux enfants exploitent leur potentiel entre deux cours de maths. Probablement que ce trophée pervertit les esprits de certains footballeurs individualistes, trop obnubilés à vouloir le gagner au détriment du collectif. Toutefois, il n’a que rarement été décerné à ce genre de profil. Et oui, Cristiano Ronaldo était plus intéressé par la Ligue des champions que par le Ballon d’or.En 68 ans sur notre belle planète, Bill Shankly a eu le temps de distiller quelques classiques sur ce sport plus important qu’une question de vie ou de mort. Retenons-en une :Une métaphore musicale qui rappelle, s’il le fallait, que le pied-ballon est, par essence, un sport collectif. Ce seul constat suffit à décrédibiliser la récompense individuelle suprême du monde du football, qui a pris une importance démesurée et insupportable ces dernières années. Le football, ce sont des hommes et des femmes qui, ensemble, créent une synergie, un mouvement, de l’émotion. Que serait Benzema sans l’abattage du trio Casemiro-Kroos-Modrić, les percussions de Vinicius, et les parades de Courtois ?Est-il vraiment utile de rappeler ceci, alors que les dernières Ligues des champions sont tombées dans les bras du Liverpool de Klopp, du Chelsea de Tuchel, et du Real d’Ancelotti ? Et alors que le City de Guardiola régale depuis des années. Mais l’individualisation continue et la société nous pousse à isoler, chaque année, un artiste du ballon rond. À voir un individu récolter les lauriers de tout un groupe. À perdre un temps fou à débattre de qui doivent être les élus, celle et celui qui vont accaparer toute la gloire, dans une démarche quasi dictatoriale. Car tout aussi talentueux et décisifs qu’ils soient, les solistes ne seraient rien sans leurs coéquipiers. En 2016, l’homme qui détient 7 de ces récompenses le reconnaissait lui-même :, et il les échangeraitcontreRien d’étonnant pour un trophée qui reste, jusqu’à preuve du contraire, une création marketing lancée en 1956 parpour doper ses ventes. Au point qu’aujourd’hui, ce magazine mythique, bible footballistique, objet de collection, a été quasi-sacrifié sur l’autel de sa création. On ne reviendra pas non plus sur la cohérence d’un palmarès aux trop nombreuses anomalies. Tout cela lors d’une cérémonie bling-bling qui n’intéresse personne, le lauréat étant déjà au courant depuis plusieurs jours, propice aux moments de gêne, dans un théâtre du Châtelet qui a bien mieux au programme le reste de l’année que cette kermesse à l’américaine. Le football européen n’a pas besoin de cette déclinaison du MVP, pas plus que de matchou de play-offs. Au Ballon d’or de l’empire capitaliste, on préfère la vision socialiste de Bill Shankly :

Par Adrien Hémard-Dohain et Léo Tourbe