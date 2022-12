Clash de la rédac : Pour ou contre Freed from Desire comme hymne des Bleus ?

Les Bleus de 2022 ont choisi l'hymne de leur parcours irrésistible dans ce Mondial : « Freed From Desire » , de Gala. Choix ringard ou fédérateur ? À vous de trancher.

Contre, il serait temps d'évoluer

Eric Maggiori Evidemment que Jérémie Baron adore cette chanson... Elle est sortie en 1996, et a accompagné l'épopée de son FC Nantes en Ligue des Champions... Il serait temps de passer à autre chose, Jérémie. L'enfance, c'est super, mais tu es un grand garçon maintenant.

Contre, Freed From Desire fait un très bon tube pour les Bleus

? "????? ???? ?????? ! ???.... ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??"On a cette chanson en boucle dans la tête et on adore ça ? C'était le ? dans le vestiaire des Bleus !#FiersdetreBleus pic.twitter.com/3d1BdKx8Gy — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 11, 2022

Jérémie Baron Ce n'est pas parce qu'on n'est pas à la Coupe du monde qu'il faut en dégoûter les autres, M. Maggiori.

Par Eric Maggiori et Jérémie Baron

En l'absence de Presnel Kimpembe, ambianceur en chef du groupe France lors du Mondial 2018, il fallait que quelqu'un prenne la relève de l'enceinte. Et cette personne, c'est Aurélien Tchouaméni. Après la victoire face au Danemark (2-1), synonyme de qualification en huitièmes de finale, le joueur du Real Madrid a balancéde Gala dans les enceintes. «, a dit Tchou-Tchou.(Eduardo Camavinga)'non, c’est pas le genre de musique qu’il faut mettre. Mets cette musique-là.'Alors, évidemment, loin de nous l'idée de remettre en cause la qualité de la chanson. Des millions de personnes ont dansé sur ce titre depuis 1996, et c'est mérité : cette chanson est super. Mais on est en 2022, bon sang. Il n'y avait vraiment aucune chanson plus moderne sur laquelle s'ambiancer ? C'est donc ça l'image que nos Bleus veulent véhiculer ? De l'ancien, du poussiéreux, du CD 2-titres qui sent le renfermé, posé dans un bac "" dans un vide-grenier ? Rappelons quand même que la sortie date d'il y a 26 ans : Jacques Chirac était président, la France n'avait pas participé à une Coupe du monde depuis dix ans, 16 joueurs du groupe Bleu actuel n'étaient pas nés, et le titre cartonnait sur M6 chez Charly et Lulu. Alors OK, le vintage est tendance et la mode des années 90 sont actuellement en vogue dans toutes les friperies, mais on est là plus proche de la ringardise que de la hype.Surtout,a déjà connu son heure de gloire dans les stades de foot. C'était à l'Euro 2016, lorsque les supporters nord-irlandais ont décidé d'utiliser l'air de la chanson pour inventer un chant en l'honneur de Will Griggs. Lea résonné dans tous les stades de l'Hexagone pendant un mois, alors que le joueur n'a même pas disputé la moindre minute lors de la compétition. Là, c'était une innovation, il y avait une vraie recherche car des paroles avaient été écrites, c'était frais, drôle. Là, le problème, c'est que ça sent le réchauffé, le déjà-vu, qu'il n'y a même pas eu l'effort d'inventer des paroles dédiées à l'équipe de France et que, pire, les Bleus ne connaissent même pas les paroles de la chanson originale. Bref, à ce rythme là, autant ressortir, hein. Si on veut vraiment jouer la carte de la ringardise, autant l'assumer à fond.Ils ne sont pas beaux nos Bleus, sautant tous en rythme sur ce banger intemporel de Gala, en s’envoyant des bouteilles d’eau dans la tronche ? Dans ce Mondial si lisse et impersonnel que sont en train de nous pondre les hommes de Didier Deschamps en dehors du terrain, il s’agit peut-être des seuls moments, depuis le début de l’évènement qatari, où l’on peut les voir se lâcher et ne pas avoir peur du ridicule. Tout ce qui fait notre humanité, finalement, à l’heure où beaucoup de nos footeux le sont de moins en moins.a réussi l’exploit de rallier les24 Bleus dans le même mouvement, et à tous les faire gigoter sans exception ; au contraire, par exemple, d’un « Putain de Merde » de Naza , qui malgré sa place de choix dans notre patrimoine musical national, a certainement plus de mal à attraper des Olivier Giroud, Raphaël Varane ou Adrien Rabiot. Les Nord-Irlandais avaient compris avant tout le monde ce pouvoir rassembleur, et ce sont rarement les derniers en matière de chouille. Récemment, c’est le public de San Siro, lequel s’y connait en matière de bon goût, qui s’était emparé du son pour en faire son moment de communion. Il faut dire que le morceau est - ça n’est plus à prouver - très facile à remixer, même si «» , ça sonne moyen.Un tube italien, qui a fait le tour du globe, est arrivé dans le foot via la Grande-Bretagne et prône la diversité : quoi de mieux pour faire office de BO d’une World Cup, qui plus est au Qatar ? Hugo Lloris ne le sait sans doute même pas, lui qui prend soin de ne surtout pas faire un pas contre l’homophobie depuis son arrivée à Doha, mais c’est sur un hymne LGBT qu’il se déhanche après chacune de ses masterclass. Symboliquement,était d’ailleurs du même registre, et sur le tube de Gloria Gaynor aussi, les seules paroles chantées se limitaient à une ligne de refrain. Cela ne nous a pas empêchés de nous enflammer dessus et de continuer d’en parler, 24 ans après. Un choix de hit pas vraiment original, qui se base sur ce qui a déjà été fait avant sans révolutionner quoi que ce soit, mais qui emporte tout sur son passage sans forcer sa nature ? Même dans leur playlist Spotify, les Bleus sont décidément fidèles à eux-mêmes.