Matéo France

Titulaire surprise face à la Belgique, Clara Matéo a donné raison à Corinne Diacre en offrant une passe décisive à Griedge Mbock. La joueuse du Paris FC monte en puissance, à 24 ans, confirmant une progression régulière depuis l’entame de sa carrière. Une réussite qui s’explique aussi par l’équilibre trouvé dans son double projet, puisqu'elle est ingénieure, en plus d’être une joueuse ingénieuse.

Par Quentin Ballue et Anna Carreau

Tous propos recueillis par QB et AC, sauf mentions.

Jody Vangheluwe a fêté ses 25 ans, ce vendredi. Alors avec un peu d’avance, en bonne camarade qu'elle est, Clara Matéo a offert une danse à la latérale belge la veille à Rotherham. Feinte de corps à droite, crochet pied gauche, centre pour Griedge Mbock... Et quatrième passe décisive, sur ses quatre dernières sélections. Titulaire lors des matchs de prépa contre le Cameroun et le Vietnam où elle a brillé par son aisance technique ou sa qualité de projection, la numéro 10 des Bleues a ciré le banc face à l’Italie. Sans broncher.De retour dans le onze pour défier les, la native de Nantes a montré qu’elle était plus qu’un simple joker et a annoncé la couleur au micro de TF1 :François Girard, qui a évolué à ses côtés lors de ses jeunes années à Sainte-Luce-sur-Loire, n’est pas vraiment étonné de la voir répondre de la sorte sur un carré vert."Oh tiens, une fille, ça va être facile, on va vous battre...", se rappelle celui qui a évolué avec Clara jusqu’en U15, en équipe mixte.À l’époque, elle tape la balle dans la cour de récré avec ses copains, et son prénom fait déjà le tour de l’école., complète son ex-coéquipier de récré, et plus tard de club. En CP, justement, Clara demande à ses parents de s'inscrire., raconte la principale intéressée, dans une interview pour la Ligue des Pays de la Loire."Elle fait du foot, donc ça veut dire que je peux moi aussi !""Oui, bon, on verra l'année prochaine."Arrivée avec son père, sac de sport à la main le long des coursives un soir de séance d’entraînement, elle s’intègre rapidement à une équipe qu’elle connaît du bitume de la récré et qui deviendra sa garde rapprochée en terrains hostiles., se rappelle Alban Duhamel, son entraîneur en U13, qui estime qu'elle a aussi progressé grâce à cette mixité. Placée milieu droit pour sa vitesse et sa capacité à dribbler, elle devient même la leader technique de l’équipe :Elle a beau ridiculiser ses homologues masculins lors de chaque concours de jongles de tête chez les benjamins, Matéo ne pense alors qu'à s'amuser entre copains., appuie son ancien entraîneur.Elle plie pourtant bagage arrivée en U15, le football mixte étant interdit au-delà, et son club local n’ayant pas de section U16 féminine.Clara doit, alors, partager sa nouvelle vie entre le pôle espoirs de Rennes et les U19 de La Roche-sur-Yon. La semaine dans la capitale bretonne à réviser ses gammes avec des partenaires de son âge, le week-end à se faire une place en D2., retrace Romane Enguehard, actuelle joueuse du Havre, qui a passé deux ans avec Matéo entre les deux villes.Le week-end, la moitié du groupe d’entraînement prenait la direction de Nantes et de La Roche-sur-Yon, covoituré par des parents. Et comme chaque fin de semaine, Clara impressionne son monde., se souvient son ex-coéquipière.Quand bien même elle est déjà une cadre sur le terrain (dix buts inscrits), en 2015, le soir de la montée en D1 avec La Roche, celle qui a alors 17 ans doit demander l'accord de ses parents pour faire la fête au club-house, appuyée par les capitaines Charlotte Peslerbe et Pauline Ripoche dans la négociation. Une famille très présente avec une mère prof, qui lui a toujours demandéet lui fait comprendre combien il est difficile de vivre du football, surtout quand on est une fille.Ça tombe bien, Matéo resteet enchaîne avec un DUT après son bac. Aujourd'hui, la très studieuse milieu de terrain du Paris FC est non seulement une joueuse rémunérée, mais aussi une ingénieure diplômée de Polytechnique, travaillant à 40% au sein de l’entreprise de chimie Arkema., assure-t-elle dans le podcastUn cerveau éveillé et très organisé,, rigole sa coéquipière Théa Greboval, qui est partie avec elle l'été dernier.Comme sur le terrain, en somme.2016 marque un tournant dans la carrière de Matéo. Cet été-là, les Bleuettes deviennent championnes d'Europe des moins de 19 ans. En grande partie grâce à une prestation XXL de la Nantaise contre la Suisse, en demi-finales. Les Françaises sont menées à la pause, alors Gilles Eyquem lance Matéo en lieu et place d'Élise Legrout. Trente secondes de jeu plus tard, la porteuse du numéro 9 égalise de la tête. Quatre minutes plus tard, elle offre une passe décisive à Marie-Antoinette Katoto. Trois minutes plus tard, elle plante son doublé en s'échappant dans le dos de la défense helvète. Un après-midi de rêve, qui en appellera bien d'autres. Vice-championne du monde U20 à l'automne, Matéo passe aussi un cap cette même année en quittant La Roche-sur-Yon pour jouer le haut de tableau avec Juvisy., contextualise Claire Guillard, sa coéquipière en Vendée.La Pépite s’exporte en Île-de-France, et plutôt bien. Au point de devenir le facteur X du Paris FC, troisième force du championnat la saison passée. Avec onze pions et huit caviars, elle est directement impliquée dans 39% des buts de son équipe. Ce qui lui vaut d’être la seule joueuse hors OL ou PSG à se faire une place dans le onze type de l’année, aux Trophées UNFP. Une réussite qui se conjugue à l’international.Matéo a connu sa première convocation chez les Bleues en août 2018, sa première cape en novembre 2020, et s’est installée comme incontournable dans la rotation de Corinne Diacre. Grâce à ses qualités techniques, mais aussi sa rage de vaincre sur laquelle Théa Greboval insiste :Rien d’étonnant compte tenu du parcours de la jeune femme, adepte de Zinédine Zidane et de Serge Gnabry. Parce que le foot est une histoire de famille, son grand-père ayant connu la Ligue 2. Et parce que le sport a toujours fait partie de son quotidien, Matéo ayant longtemps cumulé le ballon rond avec l’athlétisme avant de devoir faire un choix., expliquait-elle àPetite, la Nantaise dont le papa gère les infrastructures sportives de la ville de Nantes rêvait des Jeux olympiques, et son amour de l’athlé ne l’a pas quittée., se souvient Greboval.Quand on a autant bachoté, normal de maîtriser ses leçons. Encore quatre sessions d'examen d'ici le 31 juillet pour passer dans la classe du dessus.