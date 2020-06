Clap de fin pour la D3 anglaise, Sunderland reste à quai

RL

, saison 3.Ce mardi, un vote des clubs a officialisé l'arrêt des saisons de League One et League Two, l'équivalent des troisième et quatrième divisions anglaises. Selon BBC Sport , les classement finaux sont déterminés en calculant le ratio des points par match, comme en France. Résultat, Coventry et Roterham prennent directement l'ascenseur pour le Championship, tandis que Wycome, Oxford, Portsmouth et Fleetwood vont se disputer une promotion lors des play-offs.Et Sunderland dans tout ça ? Lesvont devoir enchaîner une troisième saison d'affilée au troisième échelon national, tout simplement. Si le club était classé à la 7place au moment de l'interruption du championnat, il glisse à la 8place, à trois unités de la zone de play-offs, en raison des modalités de calcul. En bas du classement, Tranmere Rovers, Southend United et le bon dernier Bolton Wanderers, qui enchaîne une deuxième descente consécutive, sont relégués en quatrième division.Le calice jusqu'à la lie.