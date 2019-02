« On a quand même menacé de me tuer pour un "pff" »

"Pff". Il a suffi d'un simple soupir sorti de la bouche de Claire Arnoux, présentatrice de Tribune Sports sur beIN Sports, dimanche, alors que l'un de ses chroniqueurs suggérait qu'Antoine Griezmann était actuellement meilleur que Kylian Mbappé pour déchaîner les enfers sur Twitter. La principale intéressée revient sur cet épisode qui est allé trop loin.





« Certains arguments sont bien plus durs qu’un "pff"... »

« Ce n’est pas parce qu’on reconnaît le talent de Mbappé que ça enlève quelque chose à celui de Griezmann ! »

Propos recueillis par Pierre Maturana

Quand on a choisi la question du débat avec l’équipe, on a vu que ça ferait réagir, car il y avait déjà discussion pour savoir s’il fallait ou pas la poser. Quand on a vu le nombre de réponses au sondage, j’ai compris qu’il y aurait beaucoup de réactions. Mais après la diffusion, je n’ai pas été surprise, mais abasourdie. Jamais je n’aurais pensé qu’une telle séquence ou plutôt un soupir pourrait entraîner ce déchaînement... Des débats de ce type, il y en a chaque jour sur divers médias. Et certains arguments sont bien plus durs qu’un « pff » .Attends, je réfléchis..Non évidemment, moi aussi il m’a éblouie avec tout ce qu’il fait sous le maillot de l’ Atlético comme en Bleu. Ses perfs sont incroyables, c’est indiscutable. Xavier Vautionest un ami proche d’Antoine. Ses prouesses, il en parle tout le temps... à tel point que je le charrie régulièrement sur le sujet. Le soupir, c’est pour ça. D’ailleurs, je le précise ensuite en direct : on a le droit de dire et de penser que c’est lui le meilleur joueur français du moment. Et ce n’est pas parce qu’on reconnaît le talent d’un autre que ça enlève quelque chose à celui d’ Antoine Griezmann Déjà, il a raison de regarder! Je peux comprendre ses émoticônes « déçu/étonné » s’il prend la séquence toute seule. Et je trouve ça normal qu’il ait envie qu’on reconnaisse ses performances. Après, il aurait pu le faire avec un peu d’humour ! Quand on a presque 6 millions d’abonnés, tout ce qu’on poste prend une ampleur incroyable, il en a déjà fait l’expérience.Non, il n’y avait rien de méchant, ni de méprisant. C’était vraiment une manière de vanner, peut-être un peu trop, je le reconnais. Mais depuis, j’ai quand même envie de pff-er tout le monde !Oui, un peu. On a tous halluciné. John Ferreira lui aussi a été ciblé par les. Maintenant, j’ai hâte de retrouver toute l’équipe le week-end prochain pour s’amuser comme on le fait depuis quatre saisons.Mais tellement, si vous le connaissiez...Il était aux commentaires d’un match de NBA le dimanche soir après l’émission et, comme nous tous, il n’a pas compris ce qu’il se passait.Comment tu peux être mesuré(e) quand tu vois ce qu’il fait à son âge ? Ou quand tu l’entends parler ? Il est bluffant. Et quand il sera plus fort, on sera encore plus dithyrambique. Pourquoi n’aurait-on pas le droit de s’emballer à un moment pour un sportif ? Surtout s'il est le dernier à remporter la Coupe du monde, le trophée du meilleur jeune du mondial, le trophée Kopa entre autres et qu’il bat des records chaque semaine...J’ai fait mon « Pierre Ménès » : j’ai bloqué pas mal de comptes – bon ok, des centaines ! –, surtout ceux qui m’insultaient d’entrée. Des profils masculins pour la plupart, mais pas que. Même des femmes qui avaient l’âge de ma mère m’ont envoyé des «, parce qu’il faut savoir que certainsgalèrent en orthographe, ou des «» . Je ne réponds pas en général. Il y a aussi eu des menaces de mort et un montage photo d’un commentaire que je n’ai jamais fait sur une photo de Mbappé qui a beaucoup tourné. Là, tu as envie d’expliquer que c’est une, mais en fait, ça ne sert à rien. On veut juste t’insulter. Il faut attendre que ça passe, mais je n’ai pas envie de banaliser cela : ce harcèlement, on le voit trop souvent et on accepte comme si on n’avait pas le choix. On te dit : «» Je ne suis pas d’accord. On a quand même menacé de me tuer pour un «» .Je ne sais pas si un mec se serait fait allumer pareil. J’ai un gros doute. Je n’ai jamais vu de messages à un de mes camarades masculins pour lui dire qu’il a couché pour réussir. En tout cas, il ne se serait pas fait harceler de la même manière. J’en profite pour dire merci à deux consœurs qui m’ont envoyé des messages de soutien. Et merci à ma famille qui m’entoure d’amour et d’humour.Pour Benjamin André, j’aurais changé le débat.C’est incroyable ce que Rennes a fait en ligue Europa ! J’espère tellement que le club passera les huitièmes. Quant à Benzema, c’est l’éternel meilleur joueur : il a un talent fou. Pareil pour Pogba. Comme quoi, il n’y a pas que Kylian dans mon cœur !Si je dis Cristiano Ronaldo , les pro-Messi vont me demander de retourner faire la vaisselle en cuisine... alors... Pff, c’est quoi cette question !