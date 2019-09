City tombe à Norwich

1.04k

Norwich (4-5-1) : Krul - Tettey, Godfrey, Byram, Lewis - Amadou, McLean, Buendia, Stiepermann, Cantwell - Pukki. Entraîneur : Farke.



Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker, Otamendi, Stones, Zinchenko - Gündoğan, Rodri, D. Silva - B. Silva, Agüero, Sterling. Entraîneur : Guardiola.



Personne ne l'avait sentie venir, celle-là.Avant-dernier avant le début de cette cinquième journée, Norwich a créé l'exploit d'infliger à Manchester City sa première défaite de la saison. Un glorieux succès obtenu grâce à une première période durant laquelle les locaux se sont montrés hyper réalistes, McLean (sur corner) et Cantwell (à la suite d'un service de Pukki) transformant en buts les deux seules frappes cadrées de leur équipe. En face, Agüero a réduit le score de la tête juste avant la pause après une occasion gâchée et un poteau de Sterling.Les champions en titre pouvaient donc espérer retourner la situation, eux qui ont tout de même dominé la partie. Mais pour cela, il leur aurait fallu une défense un peu plus solide. À la reprise, Pukki a au contraire profité des erreurs de Stones puis d'Otamendi pour se créer des opportunités et signer sa sixième réalisation en championnat (sans compter les deux inscrites avec sa sélection, durant la trêve internationale). Et malgré la bonne entrée de De Bruyne, les tentatives du Kun ou le pion de Rodri dans les derniers instants, lesont su conserver leur avantage (merci Krul).Pour le plus grand plaisir d'un certain Liverpool, désormais seul en tête de la Premier League.