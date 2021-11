City surclasse United dans le derby de Manchester

Beaucoup trop fort pour son adversaire, Manchester City a facilement remporté le derby de Manchester sous le déluge à Old Trafford ce samedi après-midi (0-2) grâce à but contre son camp d'Éric Bailly et un pion de Bernardo Silva. Mais au-delà du score, c'est la faiblesse affichée par les Red Devils qui interroge.

David de Gea, les miracles ne suffisent pas

Solskjær, stop ou encore ?

Manchester United (3-5-2) : De Gea - Bailly (Sancho, 46e), Lindelöf, Maguire - Wan-Bissaka, Fernandes, McTominay, Fred (Van de Beek, 80e), Shaw (Telles, 73e) - Greenwood (Rashford, 67e), Ronaldo. Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.



Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker, Stones, Dias, Cancelo - De Bruyne, Rodri, Gündoğan - Jesus, Silva, Foden. Entraîneur : Pep Guardiola.

CitizensLa statistique d'avant-match avait de quoi susciter un rictus d'incompréhension : Ole Gunnar Solskjær, en sursis sur le banc de Manchester United, était le seul entraîneur à posséder un bilan positif face à Pep Guardiola (quatre succès pour le Norvégien, contre trois pour l'Espagnol et un match nul). Mieux encore, Manchester United restait trois victoires et un nul lors des quatre dernières confrontations en Premier League face à Manchester City. Un accomplissement, combiné à la confiance d'une belle mais trompeuse victoire contre Tottenham la semaine dernière, qui a volé en éclat ce samedi après-midi sur la pelouse trempée d'Old Trafford. Trop forts, lesont mangé les(0-2), renvoyés à leurs doutes. Et la note aurait pu être bien plus salée.Si, en reconduisant le 3-5-2 à l'œuvre contre Tottenham, Solskjær souhaitait assurer le coup derrière, il a oublié un détail : empiler les défenseurs ne suffit pas. Cette dure réalité lui arrive d'ailleurs très vite dans la tronche lorsque le malheureux Éric Bailly, pour ses premières minutes en championnat cette saison, expédie le ballon dans son propre but en taclant de manière hasardeuse sur un centre de João Cancelo. Signe de la febrilité qui habite les, d'autant qu'ils ne parviennent pas à exister offensivement (cinq petits tirs, un cadré) hormis sur une volée soudaine de Cristiano Ronaldo repoussée par Ederson peu avant la demi-heure de jeu. La suite ? Le show David de Gea. Abandonné par sa défense, le gardien espagnol multiplie les exploits devant Gabriel Jesus, Lindelöf (oui, son coéquipier) et Cancelo par deux fois. Mais sa charnière, ultra-passive, le trahit sur un centre de Cancelo repris au second poteau par ce filou de Bernardo SilvaSereins et sans forcer, lescontrôlent aisément la rencontre et se permettent même quelques erreurs techniques. Notamment İlkay Gündoğan, sur un beau ballon de Rodri. Sans conséquence tant Harry Maguire, encore en grande difficulté ce samedi, et ses coéquipiers semblent avoir baissé les bras à la pause. Et ce, malgré les rentrées successives de Jadon Sancho, Marcus Rashford ou encore Alex Telles (ce dernier remplaçant Luke Shaw, touché à la tête). Phil Foden passe même tout proche du troisième but, mais sa frappe vient taper le montant gauche de De Gea alors que John Stones manque le cadre à bout portant. Manchester United évite la claque sur le tableau d'affichage cette fois-ci , mais l'écart de niveau abyssal demeure très embarrassant et va remettre Ole Gunnar Solskjær sur la sellette. Une fois de plus, une fois de trop ?