City se venge de Tottenham

Dans un match beaucoup moins fou que l'opposition vue trois jours plus tôt en Ligue des Champions, Manchester City s'est un peu consolé en prenant cette fois l'ascendant face aux Spurs après un but précoce du jeune Phil Foden. La chasse continue au sommet de la Premier League.

KDB, encore la tuile

La mimine de Walker

City (4-3-3) : Ederson - K. Walker, J. Stones, Laporte, Zinchenko - De Bruyne (Fernandinho, 38e), Gündoğan, Foden (D. Silva, 85e) - B. Silva, Agüero (L. Sané, 66e), Sterling. Entraîneur : Pep Guardiola.



Tottenham (5-3-2) : Gazzaniga - Foyth, Alderweireld (F. Llorente, 78e), D. Sánchez, Vertonghen, B. Davies - C. Eriksen, Dier (Wanyama, 61e), D. Alli (D. Rose, 69e) - Son H., Lucas Moura. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Les sifflets qui ont accompagné l'entrée de Fernando Llorente , à un quart d'heure du terme, n'y trompent pas : l'Etihad n'est pas près d'oublier la soirée du 17 avril, ce but de raccroc venu de nulle part et ces montagnes russes de la jouissance au coup de massue dans le temps additionnel. L'élimination de mercredi en quarts de finale de la Ligue des Champions a été terrible pour les Mancuniens, et le calendrier s'est montré taquin : trois jours après être passé par toutes les émotions face à Tottenham Manchester City ouvrait de nouveau ses portes à son bourreau pour un duel aux enjeux bien différents.La plaie européenne ne se refermera pas comme ça. Mais en attendant, après 90 minutes pas au niveau de la cuvée précédente, voilà les hommes de Pep un peu vengés - grâce à un gamin qui s'inscrit sur les tablettes de Premier League - et surtout toujours plus en vie que jamais sur la scène nationale avec une avance d'une unité sur Liverpool à quatre jours d'un duel à Old Trafford.En ce samedi ensoleillé, le combat achevé 62 heures plus tôt est dans toutes les têtes. Difficile de faire autrement : même lieu, mêmes maillots et un mimétisme dans les premiers instants suivant le coup d'envoi. Dès l'entame, Son rappelle de mauvais souvenirs tout frais auxmais ne trouve pas la faille (3). On reste dans le remake lorsque City ouvre la marque très tôt avec une galette de l'intenable Bernardo Silva à l'origine, pour le premier pion de la pépite Phil Foden (18 ans) en championnat (5).Bien que toujours privé de Kane, lesbrillent quand ils parviennent à se trouver et Ederson doit de nouveau s'employer devant Eriksen (14) et Son (44) alors que Laporte s'illustre d'un retour salvateur sur le Sud-Coréen (16). Venue avec une défense à trois (ou cinq, c'est selon), l'équipe de la capitale pose néanmoins peu le pied sur le ballon - malgré un Dele Alli enchainant les pirouettes - et se fait mener à la baguette. Sans que l'on retrouve le rythme du 17 avril. City termine le premier acte en grimaçant, avec la nouvelle sortie de De Bruyne pour pépin musculaire (38).Après la collation, City passe la seconde et continue sa gestion, Kyle Walker se mettant au diapason de son compère du couloir droit et pouvant compter sur un Michael Oliver clément malgré une main dans la surface (59). L'entrée de Leroy Sané dynamite tout ça, mais le portier des visiteurs écoeure Sterling (71) pendant que de l'autre coté, Lucas fait passer un frisson (73). Llorente a eu beau pointer son joli minois en fin de partie, le coup de pouce du destin ne bascule cette fois pas en faveur deset la VAR ne leur viendra pas en aide. Ce coup-ci, le coup dur est pour Tottenham Chelsea et United arrivent tous en embuscade.