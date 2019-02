City se sort du piège Schalke

Mené 2-1 à la mi-temps et réduit à dix à vingt minutes de la fin, Manchester City est allé remporter, à Gelsenkirchen, son huitième de finale aller aux tripes (2-3).

Vidéo Ga Ga

Et d'un coup, Sané

Schalke 04 (5-3-2) : Fährmann - Caligiuri, Bruma, Sané, Nastasić, Oczipka - Serdar, Bentaleb, McKennie (Skrzybski, 78e) - Uth (Harit, 88e), Mendyl (Burgstaller, 65e). Entraîneur : Domenico Tedesco.



Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker, Fernandinho, Otamendi, Laporte - Gündoğan, De Bruyne (Zincheko, 87e), D. Silva (Kompany, 70e) - B. Silva, Agüero (Sané, 78e), Sterling. Entraîneur : Pep Guardiola.

Il paraît que Schalke 04 était un vieux dauphin de Bundesliga échoué sur une plage de doutes, qu'il n'y avait rien à espérer et que la bande à Tedesco avait l'allure parfaite de la victime à dépouiller dans son salon. Peut-être parce que l'histoire avait ainsi été présentée, ces mecs-là n'étaient pas prêts à tout ça, pas préparés à se retrouver avec un but d'avance à la pause et une supériorité numérique de plus de vingt minutes à gérer face à Manchester City . Alors, on a vu Schalke mener puis trembler, espérer puis s'écrouler, tout ça à cinq minutes de la fin. Comment ? Bizarrement, mais inexorablement.Il est debout, figé. L’horloge de la Veltins-Arena tourne, indique 21h19, mais Domenico Tedesco , lui, refuse de bouger. Cette soirée, c’est un peu la sienne : une nuit pour changer le cours d’une saison galère, où les supporters viennent davantage au stade pour hurler leur envie de voir le stade du coin changer de nom et où l’on vient s’évader d’une Bundesliga où Schalke 04 pointe à une quatorzième place sans goût. Mais voilà, le marasme est là et semble revenir sans cesse dans la tronche du jeune technicien allemand, un type né trois jours plus tard que Luka Modrić. «» , semble-t-il se demander dans sa zone technique alors que Ralf Fährmann se retrouve avec une remise de Bruma à négocier. La suite est une relance foireuse du portier local, qui laisse Salif Sané dans la tempête et voit David Silva surgir : Agüero est à l’arrivée, cruel et logique. Logique au regard du début de match maîtrisé de la bande de Guardiola. Logique quand on sait que Fährmann a déjà sauvé une tête de l’attaquant argentin et capté facilement un pétard lointain de Kevin De Bruyne . Mais la logique n’a pas forcément les honneurs d’un huitième de finale de C1. Résultat, après un frisson offert par un enroulé de Mark Uth , le bordel s’est invité à Gelsenkirchen : en vingt minutes, Schalke 04 a retourné l’affaire grâce à deux penaltys, dont un validé après deux minutes de débat bizarroïde, transformés par Nabil Bentaleb . De quoi détendre Tedesco, pour de bon.Fâché, Raheem Sterling montre les dents au retour des vestiaires, alors que David Silva reprend en douceur les platines de la soirée. Une soirée que Sergio Agüero veut faire sienne, ce à quoi son ancien coéquipier Matija Nastasić s'oppose avec délice avant de voir la gâchette argentine rater le cadre. La seconde période est surtout un tableau où les vagues anglaises viennent se fracasser sur un mur bleu et d'où Bernardo Silva peine à sortir la tête quelques heures après avoir reçu des roses des mains de Pep Guardiola. C'est tout ? Trop simple : à vingt minutes de la fin, Nicolás Otamendi se laisse déborder par Burgstaller, ramasse son deuxième jaune du jour et laisse Guardiola face à une situation imprévisible. Manchester City est dans un labyrinthe, où De Bruyne et Bernardo Silva se montrent incapables de trouver l'issue et autour duquel Tedesco tourne comme un vautour. Comment s'en sortir ? Par un éclair pour l'histoire, tiré du pied gauche d'un gosse du pays, lancé dans le bruit à douze minutes de la fin par Pep Guardiola. Qui ? Leroy Sané, évidemment, auteur d'un coup franc somptueux sur les dernières notes de la soirée. Sur un tremplin, City décolle et Sterling file battre Fährmann dans la foulée au bout d'un dégagement d' Ederson mal géré par Oczipka. City a été secoué, mais City est miraculé.