City se sort du piège de Crystal

Crystal Palace (4-1-4-1) : Hennessey - Ward, Cahill, Tomkins (Dann, 83e), Van Aanholt - Milivojević (Benteke, 76e) - Zaha, Kouyaté, McArthur, Schlupp (Townsend, 55e) - J. Ayew. Entraîneur : Roy Hodgson.



Ederson - J. Cancelo, Fernandinho, Mendy - Rodri - B. Silva, Gündoğan, De Bruyne (Foden, 90e+1), D. Silva (Stones, 79e) - G. Jesus, Sterling. Entraîneur : Pep Guardiola.

Tête remise à l'endroit. Battu avant la trêve par Wolverhampton , Manchester City se relève et recolle à cinq points de Liverpool, attendu à Old Trafford pour défier Manchester United demain. Grâce à quoi ? À une victoire autoritaire (0-2) du côté de Selhurst Park, où Crystal Palace a malgré tout secoué lesLa première période avait pourtant été assez calme pour un City tranquille, d'abord peu dangereux puis clinique avant la pause, Gabriel Jesus et David Silva débloquant facilement la rencontre. Puis on aura vu de tout ensuite : des occasions à la pelle pour les hommes de Guardiola, une belle réaction des locaux - et donc deux belles parades d'Ederson devant Benteke et Zaha -, puis de nombreux excès de gourmandise, notamment de la part d'un Sterling cochon.L'important est là, au chaud : trois points qui permettent à City de dissiper les doutes.