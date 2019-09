City s'en sort à Everton

9

Everton (4-5-1) : Pickford - Digne, Mina, Keane, Coleman - Delph, Schneiderlin, Richarlison, Sigurðsson, Walcott - Calvert-Lewin. Entraîneur : Silva.



Manchester City (4-3-3) : Ederson - Zinchenko, Otamendi, Fernandinho, Walker - Rodri, Gündoğan, De Bruyne - Sterling, Jesus, Mahrez. Entraîneur : Guardiola.

Sans les Silva, plus rien ne va ?En tout cas, Manchester City a longtemps regretté les présences sur le banc de David et Bernardo ce samedi. Dans l'antre d'Everton, le champion en titre a en effet été malmené. Si lesont ouvert le score par Jesus (parfaitement servi par De Bruyne) après avoir touché la barre transversale par Gündoğan et vu Walcott sortir sur civière, lessont rapidement revenus à hauteur en profitant d'une erreur de Fernandinho via le duo Coleman-Calvert-Lewin.Au retour des vestiaires, Ederson s'est interposé devant Mina et Sterling a raté un but tout fait sur un service de Mahrez. Le tournant de la partie ? Non, puisque lessont finalement parvenus à e délivrer quelques secondes plus tard par l'intermédiaire de Mahrez sur coup franc. Sterling, lui, a pu balancer un missile dans les cages de Pickford pour confirmer le succès. Suffisant pour gagner, quand on dispose d'un portier comme Ederson.Ouf, Liverpool n'est pas si loin...