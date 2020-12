City refroidit les Saints

19

S'ampton (4-4-2) : McCarthy - Walker-Peters, Vestergaard, R. Bertrand, Bednarek - Walcott, Romeu, Ward-Prowse (c), Djenepo (Redmond, 59e) - C. Adams (N'Lundulu, 82e), Ings (Tella, 41e). Entraîneur : Ralph Hasenhüttl.



City (4-2-3-1) : Ederson - K. Walker, R. Dias, J. Stones, Cancelo - Rodri, Gündoğan - B. Silva, De Bruyne (c), Sterling, F. Torres (Mahrez, 72e). Entraîneur : Pep Guardiola.



Difficile à dire si la logique a été respectée.À la traîne au classement, Manchester City a profité de son déplacement chez le quatrième, Southampton, pour retrouver la victoire sans dominer son sujet (0-1) et ainsi reprendre du terrain : l'équipe du Pep revient à un point de son hôte, avec un match en moins.Malgré la bonne entame deset au coeur d'un intense premier acte, City a ouvert la marque sur un mouvement parfait avec Bernardo Silva au décalage, Kevin De Bruyne au service, Ferran Torres qui s'efface et Raheem Sterling à la conclusion (16). Southampton a répondu, notamment par un Theo Walcott bien en jambes (20), et les ballons chauds ont plu devant la cage d'Ederson.Torres s'est lui mis en valeur au retour des vestiaires, sans réussir à cadrer (47), une frayeur entre John Stones et son portier a bien failli provoquer l'égalisation (73) et İlkay Gündoğan a forcé Alex McCarthy à l'envolée (78), mais le tableau d'affichage du St Mary's Stadium n'a plus bougé, l'entrant Riyad Mahrez vendangeant même en fin de partie.Petit score pour le Kyle Walkerico