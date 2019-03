City réduit Schalke en cendres

Manchester City (4-1-2-3) : Ederson - Danilo, Walker, Laporte (Delph, 72e), Zinchenko - Gündogan - Bernardo Silva, Silva (Foden 64e) - Sterling, Agüero (Gabriel Jesus, 64e), Sané. Entraîneur : Pep Guardiola.



Schalke 04 (4-2-3-1) : Fährmann - Stambouli, Sané, Bruma, Oczipka - Serdar, Bentaleb - Embolo (Skrzybski, 69e), McKennie (Mendyl, 74e), Konoplyanka - Burgstaller (Teuchert, 79e). Entraîneur : Domenico Tedesco

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

10-2 c’est la Champions League.Et c’est aussi le score cumulé de la double confrontation entre Manchester City et Schalke 04 . Les Citizens ont été sans pitié avec les Königsblauen qui encaissent leur plus lourde défaite sur la scène européenne. Et pour remuer le couteau dans la plaie, Leroy Sané a été l’homme du match.La répartition de la possession de balle (70-30) est parlante : City n’a laissé absolument aucune chance à ses visiteurs. La faute de Burma sur Agüero à la demi-heure de jeu lance les hostilités : l’Argentin trompe Fährmann sur penalty d’une insolente panenka. Puis, partant à la limite du hors-jeu, Kun double la mise peu avant la pause en trompant le portier allemand dans un trou de souris. Le récital doit tout de même être validé par la VAR, ce qui ne gâche en rien la fête puisque Leroy Sané crucifie son ancien club dans la foulée en reprenant un bijou de passe en profondeur signé Walker, avant de tromper son ancien partenaire d’une frappe croisée… de nouveau validée grâce à la vidéo.L'enfant de Schalke n'a pas fait dans le sentimental. Après avoir vu son deuxième but invalidé pour hors-jeu, Sané offre un caviar à Sterling qui enfonce le clou d'un puissant plat du pied droit. Vingt minutes plus tard, nouvelle offrande de Sané, en retrait et pour Bernardo Silva cette fois-ci, qui ne se prive pas d'envoyer une bastos supplémentaire à Fährmann. Suffisante la? Nenni ma foi ! Ce soir, c'est buffet à volonté et tout le monde veut croquer. Foden, servi par - devinez quoi - Sané (!) remporte son duel face au pauvre Ralf, lequel se troue une ultime fois face à Gabriel Jesus , pour le 7-0 qui scelle la plus large victoire des siens en phase finale de Coupe d'Europe.Rien à ajouter. On était déjà proche de l'indigestion.