City plie Southampton, Leicester évite le piège à Burton

City (4-3-3) : Bravo - K. Walker (J. Cancelo, 65e), Otamendi, E. Garcia, Tasende (J. Stones, 79e) - B. Silva, Doyle, Foden - Mahrez, Agüero, G. Jesus (Barnabé, 87e). Entraîneur : Pep Guardiola.



Southampton (5-3-2) : A. McCarthy - Y. Valery, Danso, J. Stephens, Bednarek, Højbjerg - Ward-Prowse, Romeu (Vokins, 90e+1), S. Armstrong - S. Long (Redmond, 68e), Boufal (C. Adams, 68e). Entraîneur : Ralph Hasenhüttl.

Burton 1-3 Leicester

Burton (4-3-3) : O'Hara - Brayford, O'Toole, K. Wallace, Hutchinson (L. Dyer, 46e) - R. Edwards (Sbarra, 89e), S. Quinn, S. Fraser - Sarkic (Templeton, 88e), Boyce, Broadhead. Entraîneur : Nigel Clough.



Leicester : D. Ward - Justin, Morgan, Evans, Fuchs - Choudhury (Ndidi, 88e) - Gray, Praet (Maddison, 83e), Tielemans, Albrighton - Iheanacho (H. Barnes, 66e). Entraîneur : Brendan Rodgers.

JB

Seulement trois pions encaissés : il y a du mieux chez les En prendre 9 à domicile avant de se déplacer à l'Etihad Stadium dans le cadre des huitièmes de League Cup : c'est l'horrible expérience qu'a vécu Southampton. Dans ce contexte, il ne fallait pas en vouloir à Ralph Hasenhüttl d'aligner une défense à cinq têtes, même si cela n'a pas été spécialement efficace. Après une vingtaine de minutes à faire le siège autour des cages d'Alex McCarthy, les- avec le jeune Thomas Doyle aligné pour la première fois dans l'entrejeu - ont trouvé la faille sur un coup de casque de Nicolás Otamendi, trouvé par Bernardo Silva (20). D'une belle galette, Kyle Walker a ensuite permis auAgüero d'inscrire son premier pion de la soirée (38), avant un deuxième lors du second acte d'une subtile déviation (56). Un Sofiane Boufal inspiré a tenté de sonner la révolte (64) et Bravo a également dû s'employer devant Jack Stephens (71). Les visiteurs ont finalement réussi à sauver l'honneur grâce à une tête de ce même Stephens (75).Ramener autre chose qu'une défaite était inenvisageable, mais le massacre n'aura pas été si terrible que ça.Des turbulences mais pas de casse pour Leicester.C'est sur un petit nuage que lesse déplaçaient au Pirelli Stadium pour y affronter l'équipe de troisième division. Après une première frappe trop croisée (4), Kelechi Iheanacho a ouvert le score à la réception d'un service de Youri Tielemans (7). Treize minutes plus tard, l'ancien-Monégasque s'est mué en buteur sur une passe tout aussi parfaite de Dennis Praet (20). Juste avant la pause, Danny Ward a tout de même dû être vigilant devant Nathan Broadhead (45+2). Au retour de la causerie, Dennis Praet a manqué de peu le 3-0 (47) et lesont réussi à réduire la marque sur un but à la construction douteuse mais la finition limpide, signée Liam Boyce (53). Il a fallu un sauvetage de Hamza Choudhury sur la ligne pour éviter l'égalisation sur corner (58) alors qu'Albrighton n'a pas réussi à mettre les siens à l'abri (60et 69). Ward a sauvé les siens devant Scott Fraser (75) et Oliver Sarkic a vendangé (85). Entré en jeu quelques temps auparavant, le crack James Maddison a finalement tué le suspense (89).Pour les locaux, une bien meilleure performance que celle livrée sur le pré de Manchester City il y a neuf mois.Dans le même temps, Everton a disposé de Watford (2-0) à Goodison Park.