City laisse filer Liverpool, Arsenal et Chelsea font le taf

Peu inspiré et maladroit face à une équipe de Wolverhampton habituée à couper des têtes, Manchester City est tombé sur deux contres éclair et offre huit points de marge à Liverpool en tête du classement. Dans le même temps, Chelsea s'est bien amusé à Southampton, et Arsenal a assuré l'essentiel face à Bournemouth.

Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker (Zinchenko, 45e), Otamendi, Fernandinho, Cancelo - Gündoğan, Rodri, David Silva (Jesus, 75e) - Mahrez (Bernardo Silva, 60e), Agüero, Sterling. Entraîneur : Pep Guardiola.



Wolverhampton (5-3-2) : Patrício - Traoré, Boly, Coady, Saïss (Bennett, 13e), Vinagre (Castro, 74e) - Dendoncker, Neves, Moutinho - Jiménez, Cutrone (Doherty, 69e). Entraîneur : Nuno.

Southampton (4-4-2) : Dunn - Valery, Bednarek, Yoshida, Bertrand - Romeu, Højbjerg, Redmond (Boufal, 80e), Ward-Prowse - Ings (Adams, 81e), Long (Obafemi, 73e). Entraîneur : Ralph Hasenhüttl.



Chelsea (4-2-3-1) : Arrizabalaga - Azpilicueta, Zouma, Tomori, Alonso - Kanté, Jorginho - Willian, Mount (Kovačić, 80e), Hudson-Odoi (Pulisic, 80e) - Abraham (Batshuayi, 84e). Entraîneur : Frank Lampard.

Arsenal (4-3-3) : Leno - Chambers, Sokrátis, David Luiz, Kolašinac - Ceballos (Willock, 74e), Xhaka, Guendouzi - Pépé (Martinelli, 62e), Aubameyang, Saka (Torreira, 82e). Entraîneur : Unai Emery.



Bournemouth (4-4-2) : Ramsdale - Stacey (Francis, 78e), Cook, Aké, Rico - King, Billing, Lerma, Wilson (Groeneveld, 78e) - Solanke (Fraser, 62e), Wilson. Entraîneur : Eddy Howe.

Dans leur antre de l'Etihad Stadium, Manchester City est tombé de la façon dont tombe une équipe dirigée par Guardiola. Face à une équipe de Wolverhampton passée spécialiste dans l'art de faire chuter les gros, lesont tenu le ballon, poussé, frappé, essayé... Mais sans âme, sans énergie, sans idée. Et leurs assauts ont invariablement été contrés par le bloc adverse.En fin de match, et presque en toute logique au vu du scénario, Jiménez et Traoré ont bouffé les espaces disponibles dans le dos du blocau cours de deux contres parfaits conclus par deux plats du pied bien ouverts du second nommé. Au classement, les joueurs de Pep Guardiola voient ceux de Jürgen Klopp prendre huit points d'avance.Dans une rencontre aussi plaisante que le soleil qui baignait le Sud de l'Angleterre en ce début d'après-midi, c'est Abraham qui allume la première mèche d'un lob pris in extremis devant Dunn. Yoshida a beau s'arracher et dégager le ballon avant qu'il ne finisse au fond des filets, l'arbitre annule son sauvetage en tapotant sur sa montre d'un geste explicite. Peu après, bien lancé par Willian, Mason Mount contrôle le ballon dans un mouchoir de poche avant de doubler la mise juste avant que la tenaille bleue ne se referme sur lui. Le jeune Français Yan Valery donne ensuite un peu de biscuit aux fans locaux, en s'offrant un festival sur la gauche de la surface londonienne. Tomori empêche Kanté de venir mettre de l'ordre dans tout ça et laisse l'ancien du Stade rennais adresser un petit centre en retrait à ras de terre, que Danny Ings n'a plus qu'à pousser au fond.Espoir de courte durée pour les, puisque juste avant la mi-temps, Kanté, esseulé à vingt mètres après son 512sprint du match, arme son pied droit. Sa frappe est déviée et file dans le petit filet, sous les yeux d'un Dunn cloué au sol. En seconde mi-temps, les remplaçants Batshuayi et Pulisic viendront agrémenter leurs quelques minutes sur le terrain d'une petite merveille d'une-deux initié puis conclu par le Belge. Au classement, les hommes de Frank Lampard remontent à la cinquième place à deux petits points du dauphin Manchester City.Arsenal prend les devants dès la neuvième minute grâce à la tignasse hirsute de David Luiz, qui envoie le cuir dans le petit filet sur corner au milieu d'une défense ayant oublié qu'on peut difficilement aller au duel sans se mettre un minimum en mouvement. Xhaka, lui, vient mettre ses genoux dans le dos du défenseur pour célébrer ce début de match parfait de la part desLes troupes d'Unai Emery auraient pu très vite aggraver la marque, si la VAR n'avait pas décidé par deux fois - et très promptement, une fois n'est pas coutume - que Pépé s'était montré trop opportuniste pour avoir le droit à un penalty. La deuxième mi-temps est plus pénible pour les Londoniens, mais ils parviennent à garder leur petit pion d'avance et recollent à un minuscule point de Manchester City au classement.