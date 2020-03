City glane sa septième League Cup

Largement dominateurs, les Sky Blues n'auront eu besoin que de 45 minutes pour venir à bout de Villans volontaires mais trop peu entreprenants malgré la réduction du score de Mbwana Samatta juste avant la pause (1-2). Avec ce succès mérité, Manchester City remporte la septième League Cup de son histoire.

L'infernal Agüero

Des corners et un poteau

Aston Villa (4-2-3-1) : Nyland - Guilbert, Engels, Mings, Targett - Nakamba, Douglas Luiz - El Mohamady (Trezeguet, 69e), Grealish, El Ghazi (Hourihane, 69e) - Samatta (Davis, 79e). Entraîneur : Smith.



Manchester City (4-3-3) : Bravo - Walker, Stones, Fernandinho, Zinchenko - Rodri, Gündoğan (De Bruyne, 58e), Foden - D. Silva (B. Silva, 76e), Agüero (Jesus, 83e), Sterling. Entraîneur : Guardiola.

Par Maxime Renaudet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

VillansSky BluesSans doute ravis d'avoir assisté ce samedi à la première défaite en championnat cette saison du futur champion d'Angleterre , et donc de leur successeur, les joueurs de Pep Guardiola avaient l'occasion de remporter leur troisième Coupe de la Ligue anglaise de suite. En face, Aston Villa, cinq fois vainqueur de la compétition, comme son adversaire du jour, voulait s'offrir une bouffée d'air frais dans une saison pour l'instant très compliquée.Mais la pire défense de Premier League, pas aidée par l'arbitrage, aura été trop fébrile lors du premier acte, permettant ainsi auxde rapidement faire la course en tête. Volontaires mais trop peu entreprenants, lesn'ont pas réussi à revenir dans la rencontre et arracher la prolongation. Rien de bien étonnant au vu de l'outrageuse domination de Manchester City, qui remporte la septième Coupe de la Ligue de son histoire. Chapeau.Dominateurs dès l'entame malgré une équipe quelque peu remaniée, Coupe de la Ligue anglaise oblige, lesn'attendent pas longtemps pour rentrer dans leur finale. Ils font même rapidement plier Villa quand Rodri trouve Phil Foden, qui offre l'ouverture du score à Sergio Agüero grâce à une très belle remise de la tête (0-1, 20). Les joueurs de Pep Guardiola ouvrent le score sur le toute première frappe cadrée de la rencontre, ce qui donne déjà la nausée à Dean Smith. Et pour cause, l'attaquant argentin a marqué 10 buts lors de ses six dernières confrontations face aux, sans oublier qu'il a été directement impliqué sur huit buts en dix apparitions à Wembley avec Manchester City.Les joueurs de Birmingham ont dû mal à réagir et c'est City qui se montre encore l'équipe la plus dangereuse, mais les frappes de Foden et Raheem Sterling passent à côté. Le break ne tarde pas à arriver puisque sur un corner plus que litigieux, Rodri double la mise du crâne et enfonce Villa (0-2, 30). Alors qu'on se dirige vers la pause avec le sentiment que City a fait le plus dur, John Stones se vautre de manière ridicule et laisse Anwar El Ghazi centrer pour la belle tête de l'attaquant tanzanien Mbwana Samatta (1-2, 41). Ca y est, cette finale est relancée.Enfin c'est ce qu'on croit, car au retour des vestiaires, City se remet dans le sens de la marche, avant que la demi-volée de Foden ne file à côté des cages d'Ørjan Nyland (51). En face, Villa tente de prendre le jeu à son compte mais Jack Grealish a dû mal à être trouvé. Sterling et Rodri perdent leur sang froid chacun leur tour, et prennent une biscotte chacun. Rien de bien grave puisque l'entrée en jeu de Kévin de Bruyne redonne de l'allant au jeu offensif des, qui ne parviennent pas pour autant à mettre en péril la défense des joueurs de Smith, hormis sur corner.Finalement, c'est sur le second coup de pied de coin de la rencontre des Villans que ces derniers sont tout proches d'arracher l'égalisation, et donc la prolongation. Mais manque de chance, la tête de Björn Engels vient s'écraser sur le poteau de Claudio Bravo (87). Vexé, Manchester City veut se mettre à l'abris avant le coup de sifflet final, mais Bernardo Silva bute sur Nyland (89). Pas de regrets car l'équipe de Birmingham ne reviendra pas malgré un énième corner, et la montée dans la surface de Nyland. Guardiola peut savourer, son club n'est plus qu'à une Coupe de la Ligue anglaise de Liverpool. Dans les tribunes de Wembley, le Prince William peut faire la moue, son équipe de coeur vient de rater une occasion en or de sauver sa saison.