City-Gladbach se jouera de nouveau à Budapest

Comme un air deà Budapest.Alors que la capitale hongroise s'apprête à accueillir pour la seconde fois Liverpool et Leipzig dans le cadre du 8de finale de Ligue des champions entre les deux équipes, Budapest a de nouveau été désignée pour accueillir, là encore pour la seconde fois, Manchester City et Mönchengladbach la semaine prochaine. À l'aller, les joueurs de Manchester n'avaient pas été autorisés à entrer en Allemagne en raison des règles sanitaires en vigueur dans le pays. Les joueurs allemands, eux, espéraient obtenir une dérogation qui leur permettrait de se déplacer et de limiter ensuite leur isolement à cinq jours.Les coéquipiers de Marcus Thuram n'ont cependant pas obtenu gain de cause. Face à la menace d'un isolement de dix jours qui mettraient en péril leur calendrier de Bundesliga, un « rapatriement » du match à Budapest est devenu inévitable.