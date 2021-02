City gifle Tottenham

Au terme d'une rencontre maîtrisée de bout en bout, Manchester City poursuit son incroyable série en s'offrant un seizième succès consécutif face à des Spurs totalement impuissants. Pep Guardiola et ses hommes semblent inarrêtables, dans le sillage d'un İlkay Gündoğan de gala. Les voilà plus que jamais favoris pour retrouver leur couronne.

Rodri, enfin le bon tireur ?

Gündoğan vs Sánchez, le Messi vs Boateng acte II

Manchester City (4-3-3) : Ederson - Cancelo, Laporte, Stones, Zinchenko - Rodri, Gündoğan (F. Torres, 69e), B. Silva - Foden, G. Jesus (Mahrez, 79e), Sterling. Entraîneur : Pep Guardiola.



Tottenham (4-2-3-1) : Lloris - Tanganga, Sánchez, Dier, Davies - Ndombélé (Dele, 64e), Højbjerg - Lamela (Bale, 72e), Lucas (Sissoko, 46e), Son - Kane. Entraîneur : José Mourinho.

Sky BluesLa tête dans le gazon, Davinson Sánchez ne peut que constater les dégâts. Après plus d'une heure de souffrance, la défense de Tottenham vient de céder une nouvelle fois face à l'insolence d'İlkay Gündoğan et d'un Manchester City intenable. Moins dominant au moment d'affronter José Mourinho depuis que les deux techniciens se sont exportés en Angleterre, Pep Guardiola n'a cette fois jamais tremblé pour s'adjuger un douzième succès face auau terme d'une partie maîtrisée de bout en en bout par Manchester City avec un penalty – enfin – transformé par Rodri et un Gündoğan qui marche sur l'eau depuis plusieurs semaines. Seizième victoire consécutive pour une équipe devenue injouable, et qui semble désormais lancée vers un troisième sacre en quatre ans. La dernière défaite ? Au Tottenham Hotspur Stadium, en novembre dernier. Une toute autre époque.Sans grande surprise, le cuir revient auxdès les premiers contacts et Gabriel Jesus est le premier à tenter sa chance. Contré, à deux reprises (8). Bien en place dans un éternelde ces duels entre les deux techniciens, lestentent de piquer par l'intermédiaire d'un Harry Kane bien en jambes. Mais son coup franc lointain éclate l'arrête d'Ederson, tout heureux (15). La première et dernière opportunité pour les visiteurs, dans un premier acte sur lequel lesmettent ensuite totalement la main. Et qui bascule quelques minutes plus tard, sur un contact maladroit d'Højbjerg sur Gündoğan dans la surface. Alors, qui pour exécuter la sentence après l'échec de l'Allemand à Anfield ? Guardiola avait glissé le nom d'Ederson et le portier s'avance jusqu'au rond central, se rêvant certainement un destin à la Chilavert. Mais c'est finalement Rodri qui se charge de tromper Lloris, tout proche de la parade. De plus en plus en difficulté pour sortir les ballons, à l'image d'un Lamela hors du coup, Tottenham subit alors sans discontinuer la loi adverse et manque de rompre à nouveau sur une nouvelle projection en pleine surface de Gündoğan. Heureusement pour Lloris, Sánchez se sacrifie pour contrer avant que la frappe de Jesus ne lèche le haut de la transversale (43). Quinze minutes pour tout changer.Ou plutôt cinq minutes pour tout perdre. Soit le temps nécessaire à Gündoğan pour envoyer le suspens se rhabiller peu après le retour des vestiaires, à la suite d'un petit numéro signé Raheem Sterling. Les déboulés de l'Anglais font de plus en plus mal et Tottenham n'y croit plus, même si Ndombélé s'assure qu'Ederson n'attrape pas froid (59). Bien joué Tanguy, puisque le portier brésilien s'offre une passe décisive lumineuse quelques instants plus tard en trouvant l'inévitable Gündoğan, lequel se permet de faire danser Davinson Sánchez avant de signer le doublé. La fin de rencontre n'est qu'un long calvaire pour les Londoniens, qui voient même Son se faire une frayeur après un contact au niveau de la cheville. L'occasion pour Gareth Bale de montrer qu'il en a encore dans les guiboles avec ce double contact supersonique avant de buter sur Ederson (81), tandis que Lloris s'offre un arrêt dans cette sale soirée devant Sterling (89). Bien trop peu face à un tel rouleau compresseur, qui se demande encore qui pourra lui barrer la route vers un nouveau sacre national. Voilà l'ambitieux Tottenham bloqué à la huitième place, et qui devra chercher ailleurs pour assouvir ses espoirs de titre. Peut-être vers la finale de Carabao Cup contre… City ?