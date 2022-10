City gifle Southampton, Chelsea enchaîne contre Wolverhampton

Personne ne semble pouvoir se dresser sur la route de Manchester City en Premier League cette saison, et certainement pas une équipe de Southampton dans le dur ces dernières semaines. Portés par leur impressionnante force de frappe, les Citizens n'ont fait qu'une bouchée des Saints pour provisoirement doubler Arsenal (4-0). Dans le même temps, Chelsea a nettement dominé Wolverhampton pour se replacer (3-0), Newcastle a donné la leçon à Brentford (5-1) tandis que Bournemouth n'a eu besoin que de quatre petites minutes pour renevrser Leicester (2-1).

La partie aura été à sens unique en faveur desface à descomplètement impuissants. Haaland est le premier à déclencher sur une une merveille d'ouverture de Foden, mais se heurte au poteau. Le bonheur de débloquer le compteur revient à l'excellent Cancelo, auteur d'un rush magnifique côté gauche avant de conclure d'une frappe croisée. Sur un décalage de De Bruyne Foden double la mise d'un amour de ballon piqué pour faire le break, avant que Mahrez ne mette fin au suspense dès la reprise d'une volée gagnante.Ne manque plus qu'un élément pour que la fête ne devienne totale : un but d'Erling Haaland, qui n'a jusqu'alors échoué à marquer que contre Bournemouth depuis le coup d'envoi de la Premier League. Après plusieurs situations, c'est finalement chose faite sur un centre parfait de Cancelo. Une large victoire qui propulse les champions en titre dans le fauteuil de leader, avant le choc au sommet entre Arsenal et Liverpool, dimanche.Un classement dans lequel Chelsea se replace, en attendant le duel entre Brighton et Tottenham. Largement dominateurs tout au long du premier acte, lesattendent pourtant le temps additionnel pour enfin trouver la faille, Havertz envoyant une tête lobée sur le contre de Mount. Peu en réussite jusqu'alors, Pulisic double la mise en début de seconde période en angle fermé pour mettre Chelsea à l'abri de tristes loups, plus que jamais relégables. Entré en jeu, Broja s'offre pour sa part son premier but sous le maillot londonien d'une tentative millimétrée. Les hommes de Graham Potter poursuivent ainsi leur redressement et restent placés dans la course à la Ligue des champions.Titulaire à la place de Vardy, Daka ne tarde pas à faire parler la poudre de près en se retournant pour donner l'avantage aux visiteurs. Et si Bournemouth réclame un penalty pour un tacle d'Evans sur Fredericks – averti pour simulation sur le coup – lespensent longtemps tenir le bon bout. Jusqu'à ces deux buts en quatre minutes. C'est d'abord Billing qui termine en force après une frappe contrée de Solanke, puis Christie qui punit les largesses de la défense adverse.Au rayon des équipes qui regardent vers le haut du tableau, Newcastle s'est également imposé face à Brentford. Despas loin de prendre l'avantage en début de partie, mais le but de Mbeumo est finalement refusé. Une aubaine pour les locaux, qui font rapidement la différence par une tête gagnant de Guimaraes et un but opportuniste de Murphy, bien servi par Wilson après une relance ratée de Raya. Toney a beau relancer le suspense depuis le point de penalty en début de second acte, Bruno Guimaraes assure la victoire aux siens d'une belle frappe de l'entrée de la surface. Almirón s'invite lui aussi à la fête sur une immense boulette de Schär et Pinnock contre son camp donnent encore davantage d'ampleur au score dans les dernières minutes.