City et Leicester s'en sortent, United et Wolverhampton iront en replay

Tom Pearce se souviendra à vie de ses débuts avec lesen 3tour de FA Cup. À 21 ans, le latéral gauche a honoré pour la première fois la liquette de l'équipe une de Wigan avec... un CSC inscrit après 19 minutes de jeu au King Power Stadium contre Leicester, deuxième de Premier League et forcément remanié. De toute façon, Harvey Barnes a rapidement fait le break pour les(40). Vous vouliez des nouvelles de Will Grigg ? Il croupit désormais à Sunderland.Un an et demi après s'être payé John Stones sur Twitter pendant la Coupe du monde en Russie , le destin a permis au vétéran Tom Pope (34 ans) de croiser le fer avec le défenseur anglais ce samedi. L'attaquant de Port Vale (League Two) clamait à l'époque qu'il marquerait «» s'il lui faisait face tous les week-ends. Et il est passé aux actes : après 35 minutes à l'Etihad, sur une galette de Cristian Montaño, le buteur a surgi et placé un coup de casque imparable pour Claudio Bravo, ramenant les siens à hauteur du champion d'Angleterre en titre. Mais cela n'a pas suffi aux visiteurs qui, après l'ouverture du score concédée sur une tentative croisée d'Oleksandr Zinchenko détournée par leur capitaine Leon Legge (20) et une énorme occasion pour les hommes du Pep (25), en ont repris un avant la pause par Agüero au bout d'un mouvement parfait Gündoğan-Foden (42). Taylor Harwood-Bellis, pas encore 18 ans et pour première titularisation en pro, a fait le break avec de la réussite (58).Pope a bien failli remettre ça sur une boulette de... John Stones, mais sa tête est passée juste à coté (70). Dommage car après ça, Gündoğan a de nouveau servi une transversale splendide qui a débouché sur le 4-1 avec José Tasende à la passe et le même Phil Foden à la conclusion (76). La machine à buts fonctionne à merveille avant le derby de Manchester, en demi-finale aller de League Cup dans trois jours.Encore un match qui ne va pas faire gagner beaucoup de crédit à Ole Gunnar Solskjær, ni aux secondes lames mancuniennes. À Molineux face aux biscottos d'Adama Traoré et aux, les- avec quelques titulaires habituels alignés - n'ont pas montré grand-chose et se sont même fait peur : Sergio Romero a dû s'employer devant Pedro Neto (13) et Matt Doherty a planté en deuxième... mais avec l'usage de la main (76). Contré par Conor Coady, Marcus Rashford a lui trouvé la barre sur son tout premier ballon à son entrée en jeu (70)... et c'est à peu près tout. Le grand frisson de la partie ? Un coup du foulard en pleine course signé Raúl Jiménez (75). Voilà, rendez-vous à la mi-janvier pour la suite. Avec, cette fois-ci peut-être, un tir cadré pour MU ?Bournemouth a plié Luton Town (4-0), Watford et Tranmere (League One) se sont rendus coup pour coup (3-3), Norwich s'est imposé contre Preston North End (Championship, 2-4), Southampton a tapé Huddersfield (Championship, 2-0), Brighton s'est vautré contre Sheffield Wednesday (Championship, 0-1), Newcastle a buté sur Rochdale (League One, 1-1), Fulham (Championship) et Anthony Knockaert se sont offerts Aston Villa (2-1)...