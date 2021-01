City dégomme WBA et s'installe en tête

West Bromwich Albion (4-4-1-1) : Johnstone - Gibbs, O'Shea, Ayaji, Furlong - Aherne-Grant (Robson-Kanu, 64e), Sawyers, Livermore, Snodgrass (Philipps, 58e) - Matheus Pereira - Robinson (Bartley, 46e). Entraîneur: Sam Allardyce.



Manchester City (4-3-3) : Ederson - Zinchenko, R.Dias, Stones, Cancelo - Rodri, Gündoğan (Laporte, 52e), B.Silva (G.Jesus, 61e) - Foden (F.Torres, 52e), Sterling, Mahrez. Entraîneur: Pep Guardiola.

Manchester City souhaitait s'emparer de la première place de Premier League, la mission est accomplie.Dans l'enceinte de West Bromwich Albion, lanterne rouge du championnat et pire défense avec quarante-trois buts encaissés en dix-neuf journées, lesn'ont pas fait dans le détail pour mitrailler la cage de Sam Johnstone et empiler les pions. Dès le début des hostilités, les hommes de Pep Guardiola font le boulot grâce à İlkay Gündoğan idéalement servi par João Cancelo. Très en jambes, l'international portugais est à la conclusion du deuxième pion de son équipe contesté par WBA à la suite d'un hors-jeu signalé par la juge assistante, mais déjugé par l'arbitre central après visionnage de la VARLa tête dans le sac, Sam Allardyce ne parvient pas à redresser le moral de son équipe qui rentre aux vestiaires avec deux buts supplémentaires de Gündoğanet Riyad Mahrezdans le buffet. Le suspense sur le vainqueur étant terminé, Guardiola se décide à faire tourner son effectif et lance notamment Ferran Torres dans la partie. Une riche idée puisque l'international espagnol sert sur un plateau son capitaine Raheem Sterling pour son sixième but de la saison en championnat. Plein de sérénité, le groupe mancunien ne concède même pas un but à, enchaîne une onzième victoire consécutive toutes compétitions confondues et récupère le fauteuil de leader un point devant Manchester United.Et unede plus pour Pep, une !