City congèle Arsenal

Bouillant en première période et réduit à dix à l'heure de jeu, Arsenal a attrapé froid dans le second acte. Pas fou, City est revenu à la marque... avant de climatiser l'Emirates par Rodri, buteur opportuniste à la 93e minute de jeu (1-2).

Première tournée

L'impitoyable Monsieur Rodri

Arsenal (4-2-3-1) : Ramsdale - Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney - Partey, Xhaka - Saka (Elneny, 84e), Ødegaard (Holding, 63e) , Martinelli - Lacazette (Smith-Rowe,71e). Entraîneur : Arteta.



Manchester City (4-3-3) : Ederson - Cancelo, Dias, Laporte, Ake - De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva - Mahrez, Gabriel Jesus (Gündoğan, 63e), Sterling. Entraîneur : Guardiola.

Il paraît qu'ils sont en train de grandir. À 24 ans de moyenne d'âge au coup d'envoie ce samedi, l'Arsenal de Mikel Arteta a encore le droit de se tromper. Ce premier janvier, lesont d'ailleurs plus ou moins fait les choses à moitié : parfois brillants en première mi-temps, les Londoniens se sont vite retrouvés en infériorité numérique après la pause suite à l'expulsion de Gabriel. Mauvaise idée. Après avoir égalisé sur penalty, lesont glacé l'Emirates en marquant au buzzer par Rodri. Un but de raccroc un peu moche, pas très « guardiolesque » dans l'esprit, mais qui ravira sans doute le grand manitou de Manchester City.Alors que l'Angleterre décuve son plus grosde l'année, la Premier League sort d'emblée de sa cave un de ses plus beaux crus. Un premier verre de caractère : City pétille comme du champagne devant quand Arsenal, plus bas, cale des contre limpides comme une bonne bière pression. Lessont même près de trinquer les premiers : Ødegaard, à la conclusion d'une action collective lancée par Martinelli, croit obtenir un penalty au quart d'heure de jeu après avoir été secoué par Ederson. Bien tenté, mais l'arbitre préfère laisser son sifflet de coté. Pas grave : les petits gars d'Arteta ont des cannes, et continuent de montrer qu'ils ont sagement tourné au Champomy la nuit dernière. Saka, sobre comme un moine, peut alors ajuster Ederson dans la surface après avoir été servi sur un plateau par Tierney. Fâcheux pour City, qui se chope un sacré mal de crane et passe le restant du premier acte à tourner en rond ballon au pied.Pas au mieux collectivement, les Mancuniens ont quand même besoin de peu de choses pour se remettre la tête à l'endroit. Peu après la pause, Bernardo Silva enrhume Xhaka, qui fait stupidement faute dans la surface. Mahrez transforme le penalty qui suit et Arsenal commence à perdre la boule, sans qu'on sache trop pourquoi. Surtout Gabriel, qui se chope deux jaunes en cinq minutes et laisse les siens à dix contre onze à l'heure de jeu. De quoi bousiller le scénario du match, alors que City peut maintenant faire valoir une possession de balle hémogénique. Dur, mais lesont encore un peu de poudre noire dans leurs fusils. Partey, brillant dans le duel, fait sonner les canons derrière pour tenir le fort, Xhaka court de partout pour combler les trous et Arsenal pense longtemps pouvoir arracher un nul bien convenu. Tout faux. Rodri, à la réception d'un centre cafouillé dans la surface, vient zigouiller Ramsdale à bout portant. Désespérant pour les Londoniens, mais jouissif pour City, qui confirme son leadership sur la Premier League.